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替李眉蓁緩頰卻惹怒高雄人 苦苓嗆她：歡迎來選「鄉下」市長

聯合新聞網 / 綜合報導
作家苦苓。本報資料照片
作家苦苓。本報資料照片

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的婆婆蔡梅紅26日站台時，語出驚人表示「我所講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」，引發外界議論。隔天，國民黨立委陳玉珍站出來幫忙緩頰，認為蔡梅紅的話不應被外界放大解釋，甚至直言「天龍國不要用台北眼光看鄉下或是別的地方的人，不要看不起高雄人」。對此，資深作家苦苓昨（28）日在臉書嗆聲說「歡迎陳玉珍把戶口遷來高雄，2022年出馬競選我們這個『鄉下』的市長。哦對了，一萬多票不夠喔！」

李眉蓁論文風暴延燒後，重傷選情，李眉蓁婆婆日前替媳婦站台時，感性喊話表示，「我把我們家的最愛，送給高雄市民」，更在致詞快結束前，發誓說如果自己有說假話，胸部會變小，隨即引發社會議論。對此，立委陳玉珍站出來表示，李眉蓁婆婆說這段話的重點是要強調李眉蓁是位很有愛心和很堅強的女性，是為了強調其話語的真實性而做的比喻，並非真的要強調胸部大小。她認為性平團體沒必要把這段話放大檢視，也呼籲台北人不要用天龍國的眼光看鄉下人、不要看不起高雄人。想不到這番話除了惹怒高雄人，也引發資深作家苦苓出來嗆聲說「歡迎陳玉珍把戶口遷來高雄，2022年出馬競選我們這個『鄉下』的市長。」還補上一句「哦對了，一萬多票不夠喔！」

苦苓貼文一出，不少網友在底下熱烈評論，有人酸「高雄如果是鄉下，那金門不知道算是什麼」、「其實應該思考行政區重新劃分，將金門、馬祖比照小琉球、綠島納入高雄市成為一個金門區，她（陳玉珍）就不會這麼囂張了！」。有網友不客氣表示，「隨便一個市議員得票都比你代表的民意多」、「應該有87萬票」、「人家目標是金門縣長，才不去那個又高又雄又鄉又下的地方參選」、「她是因為在偏遠地區才有辦法當選吧！哈哈」。更有網友建議說「嗯，把戶籍遷來鄉下高雄，來個直球對決」、「笑他不敢啦」、「唯一支持陳玉珍競選2022高雄市長」、「她已經以金門縣長自居了！才看不上高雄這個鄉下地方呢」。

苦苓 李眉蓁 陳玉珍 高雄市

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