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被問高雄地理知識屢答錯 李眉蓁：沒事先告知問題

中央社 / 高雄29日電
國民黨高雄市長候選人李眉蓁（中）今上台北參加網路直播節目，為選舉「空戰」努力。圖／李眉蓁競選團隊提供
國民黨高雄市長候選人李眉蓁（中）今上台北參加網路直播節目，為選舉「空戰」努力。圖／李眉蓁競選團隊提供

▼問答內容在14分40秒處

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天北上錄製節目，在回答來賓有關高雄小學堂時不斷答錯，李眉蓁表示，沒事先告訴她問題，因此才沒答對，但她在高雄長大，知道高雄需要什麼。

李眉蓁今天北上錄製「YAHOO鄉民大會直播」，與主持人郭子乾、國民黨副秘書長謝龍介及民進黨桃園市議員王浩宇等同台。

在節目上，王浩宇以高雄小學堂考李眉蓁，高雄最北、最南、人口最多及最少的行政區，李眉蓁不斷答錯；她隨後反問王浩宇，桃園有幾間廟，王浩宇回答「這問題太複雜」、「不能問這麼複雜的問題」。

對於答錯問題，李眉蓁說，沒事先告知她問題，所以她沒答對，但她知道「高雄人想要的是什麼」，別像之前用很細的問題質詢前高雄市長韓國瑜，她從小在高雄長大，知道高雄需要「陽光、空氣、水」的優良生活。

李眉蓁會後接受媒體聯訪則說，王浩宇查過資料才問她這些問題，她後來反問他，王浩宇也答不出來，他問這麼細，覺得「有點故意」。

對於論文案只讓民調略微下降，李眉蓁強調自己會繼續努力，相信藍軍大團結會展現出來，並會加強提升補選投票率，把需要的主軸展現出來，只要有票，不分老少都很重要，每個區塊都是她要努力爭取的。

針對民進黨前市議員連立堅在圍棋比賽上拉票，李眉蓁說，連立堅在公開場合說自己是陳其邁競選總部的副總幹事，但陳其邁總部馬上切割。她認為，應出來面對，第一時間道歉，而不是快刀斬亂麻。

李眉蓁 陳其邁 高雄市

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