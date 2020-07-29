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遭控辦比賽替陳其邁輔選 高市圍棋會告羅智強

中央社 / 高雄29日電
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。 圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。 圖／聯合報系資料照片

藍營指現任高雄市圍棋委員會主委連立堅舉辦圍棋賽替陳其邁拉票，有賄選嫌疑。連立堅透過高市圍棋委員會下午發出聲明，對羅智強涉嫌抹黑毀謗及違反選罷法將提出告訴。

高雄市體育會圍棋委員會聲明指出，圍棋委員會是民間團體，打狗盃圍棋賽是例行性活動，並非公家或市府活動，且已進行第九屆；擔任主任委員的連立堅不是公務人員，沒有所謂「行政中立」問題。

影片為今年6月28日高雄圍棋比賽，當時陳其邁根本還未成立競選總部。連立堅在2018競總有任職，但2020補選並未在競選團隊中，僅一時口誤，沒有講明是2018，卻被拿來當抹黑、攻擊陳其邁的藉口。

新聞稿表示，對歷次選舉候選人，只要願意協助協會推廣都會加以推薦，不分立場、顏色！陳其邁是最了解、支持圍棋運動，並願意傾聽圍棋運動困境及訴求的候選人，且長期關心圍棋運動，因此給予適當推薦，合理適切。

對於爆料者提供影片顯示，所謂連立堅提及兩年前陳其邁對本會的特殊承諾「就是協助圍棋的推廣，並做很多的努力」，並無任何對價或其他不法關係。羅智強等明知並刻意將其扭曲為賄選，不僅是假新聞，更是精心設計的抹黑毀謗及違反選罷法行為，連立堅將對羅智強提告，若有其他涉案及延伸者也將陸續蒐證提告。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強FB貼出影片，指連立堅在高市府補助的打狗盃圍棋錦標賽，替陳其邁輔選，甚至暗示「陳其邁當選，以後補助會更多」，這難道不算是期約賄選？

高雄市長補選候選人李眉蓁競辦發言人鄭照新也指連立堅自稱陳其邁的競選副總幹事，要在場的家長支持陳其邁，認為已違反行政中立，打著市府名號，行強迫拉票之實，變相有賄選嫌疑。

圍棋 陳其邁 羅智強

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