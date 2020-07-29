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備戰8月1日政見會 李眉蓁重視貼近民生議題

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長補選政見說明會8月1日登場，國民黨候選人李眉蓁已開始利用行程之餘準備。圖／聯合報系資料照片
高雄市長補選政見說明會8月1日登場，國民黨候選人李眉蓁已開始利用行程之餘準備。圖／聯合報系資料照片

高雄市長補選政見說明會8月1日登場，國民黨候選人李眉蓁已開始利用行程之餘，準備政見及練習時間掌控等，除「做好基本功，建設繼續衝，減債加薪水，生活好輕鬆」的選舉主軸，也會談及對空氣和水質改善等，以貼近民生議題為主。

政見會即將登場，李眉蓁近日公開行程明顯減少，幕僚表示，李眉蓁已開始利用行程之餘，準備政見會，幕僚也模擬當發言人提問，讓李練習對時間的掌握度等。

李團隊有專門擬定政策的小組，除了幕僚，還有專家、學者們的協助，政見已經擬定，幕僚表示，屆時政見論述將以貼近民眾生活為主，如改善空氣、水質等議題，而非打高空的論述。

李眉蓁之前曾提出「做好基本功，建設繼續衝，減債加薪水，生活好輕鬆」，做為她的市政主要方向。並曾在議會質詢時提到，主張把路平、燈亮、水溝通」、托幼、照顧老人等基本功做好，為企業解決五缺，並達成「市府減債，人民加薪」的目標，把高雄打造成宜居、健康、好生態、有文化的城市。

李幕僚表示，這次也會針對年輕人、婦幼、農漁民等族群所面對的問題，提出項分眾的具體政策。另李眉蓁日前接受直播訪問也提到，未來當市長，一定提高女性跟年輕人比例、努力改善空氣和水的品質、重視教育及女性和長輩照顧，也會持續推動「老青共居」等政策。

李眉蓁 薪水 水質 高雄市 國民黨

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