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李眉蓁婆婆拿胸部開玩笑 女議員緩頰：吳怡農也常被提啊！
國民黨高雄市長候選人李眉蓁近日爆出論文抄襲風波，情況越演越烈。她的婆婆26日更在女力相挺造勢大會上發表感性演講，大讚她是個好媳婦，並且發誓「如果說假話，胸部變小」，再度掀起網上議論。而對此，國民黨台北市議員徐巧芯的看法則是「婆媳感情好」。
在27日的政論節目《94要客訴》中討論到近日網上熱議的「李眉蓁婆婆發誓講假話胸部變小」一事，對此，徐巧芯表示「其實我一開始真的嚇一跳。」誤以為李眉蓁婆婆拿李眉蓁的胸部來發誓，但看清楚報導內文後，發現「原來婆婆講的是她自己啦」，她認為這樣等於婆婆開自己的玩笑，「我個人是覺得還OK」。
她還舉民進黨政治明星吳怡農的例子，「很多『農婦』也會說『啊～好想摸一下』或什麼的，很多知名政治人物在臉書上也都有過物化吳怡農的言論，但大家都覺得開開玩笑，笑笑就好，是因為他所表現出來的東西並沒有針對性或讓人不舒服的感覺」。
徐巧芯強調，「這種東西有時候感覺是很重要的。」而李眉蓁的婆婆所開的玩笑僅限於她自身，並沒有擴及李眉蓁，因此她認為李眉蓁婆婆的玩笑並不會太過分，反而「讓大家看到他們婆媳關係很好的一面，也覺得這個婆婆還蠻搞笑的」。
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