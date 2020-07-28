同黨議員直批李眉蓁：不會寫也看不懂論文

高雄市長補選候選人李眉蓁爆發論文抄襲，引起民眾熱議。國民黨新北市議員葉元之上政論節目上對此事發表意見，他認為李眉蓁勇於面對、勇於負責，才會做出放棄學位的決定，不過，他也直言，「（李眉蓁）她應該也看不太懂，因為這不是她寫的（論文）」，民進黨立委王定宇聽完大笑表示「你這個比沒看過還要狠你知道嗎？」

國民黨新北市議員葉元之在「新台灣加油」節目上表示，「其實李眉蓁她抄論文這件事，已經百分之百了，也沒什麼好拗的。我覺得她也想要勇於面對、勇於負責，所以她會想要把那個學位主動放棄」，他解釋李眉蓁至少擺出個態度，就是願意接受中山大學最嚴厲的處罰，這是一種態度的問題。

不過他認為李眉蓁可以將此事處理得更好，葉元之表示「為什麼不講好一點？就直接說不好意思我當研究生的時候，沒有認真寫論文，我投機取巧，其實她如果這樣講，大家也沒什麼好跟她扯的，陳其邁講的也不好，就是在打落水狗就是在酸，我覺得這樣子也加不到分啦」。

葉元之指出，「她說同學給她資料沒有引用好，這不是重點啊，你要自己做研究，這才是重點，所以她根本不會寫論文」，主持人廖筱君詢問「你覺得她自己的論文有看過嗎？」葉元之說「可能也沒看過啦！我不知道她有沒有看，或者看得懂看不懂，這我不知道，可是她應該也看不太懂，因為這不是她寫的。」民進黨立委王定宇聽到笑回「你這個比沒看過還要狠你知道嗎？」