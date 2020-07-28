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論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨候選人李眉蓁（左）、民進黨候選人陳其邁（右）。聯合報系資料照
國民黨候選人李眉蓁（左）、民進黨候選人陳其邁（右）。聯合報系資料照

高雄市長補選即將在8月15日登場，國民黨候選人李眉蓁在日前爆出碩士論文抄襲風波，讓逐漸逼近的選戰越演越烈。不過，根據TVBS民調中心最新調查顯示，李眉蓁的民調只比上次略減1%，前立委沈富雄就分析認為「國民黨不是完全的絕望」。

TVBS昨（27日）公布最新民調顯示，民進黨候選人陳其邁獲得55%支持度，較上次調查略增1個百分點，而李眉蓁的支持度為21%，略降1個百分點；交叉分析結果發現，李眉蓁雖在30-39歲及40-49歲選民中的支持度下降，但在50-59歲及60歲以上則有小幅提升，整體而言，李眉蓁支持度未受到論文風波明顯衝擊。

沈富雄在「少康戰情室」節目中提到，從政黨傾向分類而言，TVBS民調顯示，民進黨是25%、國民黨是18%，其實有很多人是落在中立部分、基進黨，所以「民進黨在高雄市不是穩拿了，國民黨不是完全的絕望」。沈富雄認為，基進黨、民眾黨及中立部分三者相加，會是最大的一塊，就等著每一個爭氣的政黨去爭取。

主持人趙少康也表示，所有的政黨都要小心，戒慎恐懼、如履薄冰、如臨深淵，因為實際上馬英九、陳水扁、蔡英文等人都當選過總統，陳菊、韓國瑜也當選過高雄市長，所以沒有說什麼一定的，民心隨時會變的，就看你怎麼表現。

民調 高雄市 李眉蓁

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