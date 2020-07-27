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和韓國瑜最大相異處 陳其邁：不說不切實際的話

中央社 / 高雄27日電
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁舉辦百工百業相挺造勢活動，場面熱烈。聯合報系記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁舉辦百工百業相挺造勢活動，場面熱烈。聯合報系記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁昨晚接受網紅「志祺七七」訪問，對於和前市長韓國瑜最大不同處，陳其邁回應，自己不會說不切實際的話，例如太平島挖石油、愛情摩天輪等。

陳其邁接受網紅「志祺七七」訪問，議題從政策延續中止，再談到大港開唱及和與前市長韓國瑜最大的不同。

針對政策延續問題，陳其邁表示，韓國瑜上任不到4個月就表態選總統，導致高雄建設停滯，因此當選後包括產業結構轉型、年輕人就業、空污問題及交通建設等要列為優先的施政。

對於延續性的建設，他則表示會有鐵路地下化路廊建設及路平等工程等，「陳其邁的路平，一定比韓國瑜的路平更好且耐用」，要訂定如同日本東京道路的標準，以自己「龜毛」的做法，一定要找一名副市長做好路平。

至於要中止的政策，他則提到，像南海太平島挖石油、滿天星計畫、南海挖資源等是不具可行性、憑空想像的，由於滿天星計畫補助大學生及公務員造成財政負擔，因此將會拿掉不切實際的政策，將資源用於其它重要的地方。

另外，當主持人提問和韓國瑜最大的不同處，陳其邁則回應，自己不會說不切實際的話，例如太平島挖石油、愛情摩天輪等；自己說的都是實實在在的話，也了解中央要推動相關重大建設及與國際大廠的合作機會等，「具有解決問題的方式，才是好的高雄市長要具備的條件」。

韓國瑜 陳其邁 太平島

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