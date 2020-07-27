李眉蓁婆婆「說假話胸變小」 立委轟性平最糟示範：胸大胸小又怎樣？

國民黨高雄市長候選人李眉蓁近日爭議不斷，26日成立女力後援會時，李的婆婆上台發言，稱讚李是好女兒、好媳婦、好議員，也會是好市長，並表示「我若說假話胸部會變小！」對此，立委王婉諭痛批是「台灣性平教育最糟示範」，並表示「女性的身體，不該是任何人作為選舉賭注的籌碼」。

李眉蓁的婆婆26日提到，看到媳婦為選戰被攻擊、抹黑，她相當心疼，她鼓勵媳婦勇往直前，家人會當她最堅強後盾。她語出驚人說「我所講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」因此引發熱議。

立委王婉諭表示，原本以為只是網路惡搞，沒想到這麼荒謬的言論居然在高雄真實上演。她表示，自己才剛告訴孩子們，你的身體由你自己做主，任何人都不能侵犯你身體的自主權。卻同時有其他的大人們，在台上搖旗吶喊，將胸部當作賭注，為台灣的性別平等教育做了最糟的示範。

「胸部大或是胸部小，又怎麼樣了嗎？」王婉諭說，這個社會有太多太多以主流男性目光為主的審美觀，每一位女孩在青春期，都曾遭遇過不只一次被拿胸部做文章、開玩笑的騷擾。如胸部小，被笑成是飛機場、小籠包、洗衣板；胸部大，也能被說是乳牛、巨乳妹。無論大小，都可能成為其他同儕嘲諷的話題。

王婉諭表示，在那個還懵懂的年少時期，我們時常害怕自己的身體是不是跟別人長得「不一樣」，擔心這樣的「不一樣」會被嘲笑、會被貶低。長大後我們才慢慢知道，胸部大或小根本不影響生理機能。每一個人的身體都是獨一無二的，只要我們喜歡自己的身體，那就是最美好的樣子。

王婉諭表示，這樣赤裸裸惡意的貶低又在高雄的選舉中上演。我很困惑、也很不解，女人何苦這樣為難女人？「胸部變小」不該是一種對女性身體的懲罰，更不應該被拿來當作選舉賭注的籌碼。「讓選戰回歸最根本的政策討論，真的有這麼難嗎？這種無謂又低俗的爛玩笑，我們真的已經受夠了」。

PTT鄉民則留言痛批「這樣講的意思是胸部小是一種懲罰嗎？」、「一邊重視婦幼 另一邊在講胸部size...」、「又來秀下限」、「誰會關心她的胸部」。

李眉蓁婆婆是職業婦女，家中經營珠寶事業，助講台風、口條穩健，結束致詞前突然語出驚人說了這一句玩笑話，高雄市議員陳若翠幫忙緩頰說，李眉蓁的婆婆當場是很真性情地表現，真誠地與台下約2千名支持者互動，「這是一句俏皮話，沒有其他意思」。