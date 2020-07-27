陳其邁打總統牌 李眉蓁婆婆相挺

距高雄市長補選投票不到廿天，蔡英文總統昨為民進黨候選人陳其邁站台表示，陳是這場選舉唯一做好準備的人；國民黨候選人李眉蓁譏諷「國家隊」已進入陳競選總部；民眾黨候選人吳益政說，蔡英文最大責任應該是幫高雄解決問題。

陳其邁、李眉蓁昨出席茄萣區白砂崙萬福宮醮典，首度同框，兩人都展現風度，握手互道加油。

繼行政院長蘇貞昌前天為陳其邁輔選，蔡英文昨也到高雄站台。她說，高雄今年要舉行第三次投票，高雄人願意給挑戰者機會，但也會嚴格監督，高雄不是藍的也不是綠的，給做得好的人肯定，做不好就換人做；為了找回高雄光榮，民進黨這次派陳其邁這樣有歷練、視野的候選人，是這場選戰唯一做好準備的候選人，「我跟高雄人掛保證，承諾過高雄的，絕對說到做到」。

陳其邁說，二○一八年敗選讓他有機會徹底反省、學習，成為更好、更強、更有經驗的市長候選人；他會打造為人民服務、用人不分黨派、專業優先的團隊。

對於蘇、蔡連續到高雄輔選，李眉蓁說，大家都知道「國家隊」已經進入陳其邁競選總部當「最佳助選員」，國民黨還是會按照自己的步驟繼續前進。

國民黨候選人李眉蓁（右）昨辦造勢大會，婆婆（左二）到場相挺。記者劉學聖／攝影

李眉蓁昨成立女力後援會，她的婆婆上台力挺，「把我們家的最愛送給高雄市民」。看到婆婆現身支持，李眉蓁感動落淚。李說，國家隊對她的攻擊大家都看得到，她「受寵若驚」。她強調自己學歷不重要，重要的是高雄的未來，自己從未離開高雄，是正港高雄女兒。

高雄市長補選公辦電視政見會八月一日登場，三方陣營正緊鑼密鼓準備，要以最好表現爭取選民認同。