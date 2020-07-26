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被爆曾因跑市政流產 李眉蓁落淚：這次跟大家一起拚到底

中央社 / 高雄26日電
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（圖）今天舉辦女力相挺造勢大會，最近飽受委屈讓李眉蓁又忍不住哭紅眼。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（圖）今天舉辦女力相挺造勢大會，最近飽受委屈讓李眉蓁又忍不住哭紅眼。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人李眉蓁今天出席婦女後援會活動，承諾加強婦女政策，養育下一代不再有負擔，讓女性出頭天；對於中山大學發聲明為論文風波致歉，她則尊重學校決定。

李眉蓁下午參與「蓁愛高雄新女力」高雄市婦女社團後援會活動，並提到這次參選人當中只有她是女性，承諾未來會重視婦幼，讓女性出頭天，養育下一代不再有負擔，並且在職場不會被霸凌。

她說，只要讓女性發揮堅強勇敢、為下一代努力的精神，展現出憤怒與堅持就會比所有人更強壯，甚至可以為了不要影響下一代，努力打拚，十分偉大。

李眉蓁因婆婆提起她曾因跑市政流產再度落淚，不過她隨後表示，自己容易感動，不是故意哭哭啼啼，但「我不會再哭了，會跟大家一起拚到底」。

她說，總統蔡英文全面執政、全面貪腐，今天幫對手陳其邁站台，國家隊變陳其邁最佳助選員，但她不怕，因為她有人民聲音來助選，並說國家在民進黨帶領之下沒經濟、沒是非，質問民進黨「到底吃飽了沒」。

提到論文案，李眉蓁說，國家隊對她的攻擊大家都看得到，但她的學歷不重要，重要的是未來與下一代，她是正港高雄女兒，要替前高雄市長韓國瑜討公道，呼籲大家8月15日站出來投票，否則台灣跟高雄會被對手「整碗捧去」。

面對論文風波讓黨員同志也被檢驗，李眉蓁接受媒體聯訪表示，希望論文事件到此為止，不多做回應；而對於中山大學發聲明為論文風波致歉，她則尊重學校決定。

李眉蓁 高雄市 中山大學

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