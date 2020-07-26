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影／高雄選戰火熱 閣揆助選打建設牌侯苦笑
高雄市市長補選火熱，國民黨候選人李眉蓁近日因論文抄襲問題遭對手追打，新北市長侯友宜今天受訪時表示，選舉最重要的是政見讓高雄市民知道，至於候選人被檢視要誠實面對、勇敢承擔，以正向力量迎接挑戰。
對於日前閣揆蘇貞昌為民進黨候選人陳其邁助選時，表示已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案。侯友宜對此苦笑，同時喊話希望中央能公平對待，考慮到其他五都，尤其中央統籌分配稅款預算新北市最低，中央是否能考量新北市幅員遼闊、人口最多、預算最少，希望能給新北市更多的資源預算，讓新北市好好做事。
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