快訊

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

考慮委外製造晶片 英特爾為何把30年龍頭地位讓給台積電？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄選戰火熱 閣揆助選打建設牌侯苦笑

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜（中）上午視察湳仔溝整治進度與成果，與當地里長溝通意見，隨後針對時事回應媒體提問。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）上午視察湳仔溝整治進度與成果，與當地里長溝通意見，隨後針對時事回應媒體提問。記者潘俊宏／攝影

高雄市市長補選火熱，國民黨候選人李眉蓁近日因論文抄襲問題遭對手追打，新北市長侯友宜今天受訪時表示，選舉最重要的是政見讓高雄市民知道，至於候選人被檢視要誠實面對、勇敢承擔，以正向力量迎接挑戰。

對於日前閣揆蘇貞昌為民進黨候選人陳其邁助選時，表示已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案。侯友宜對此苦笑，同時喊話希望中央能公平對待，考慮到其他五都，尤其中央統籌分配稅款預算新北市最低，中央是否能考量新北市幅員遼闊、人口最多、預算最少，希望能給新北市更多的資源預算，讓新北市好好做事。

新北市長侯友宜（中）上午視察湳仔溝整治進度與成果，與當地里長溝通意見，隨後針對時事回應媒體提問。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）上午視察湳仔溝整治進度與成果，與當地里長溝通意見，隨後針對時事回應媒體提問。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 高雄市

延伸閱讀

巿長補選電視政見會將登場 李眉蓁要閉關準備

【即時短評】原就不是三強鼎立 高市長補選藍拚政黨對決

影／李眉蓁成立競選總部 剽悍喊出「我紅了」

影／李眉蓁落淚認錯：不希望孩子做錯事還硬凹

相關新聞

8月1日政見會交鋒 陳其邁模擬排練爭中間選票

高雄市長補選公辦電視政見會8月1日登場，藍綠白三方陣營正緊鑼密鼓準備，政策小組忙著擬定內容，候選人也在每天行程空檔讀資料...

影／高雄選戰火熱 閣揆助選打建設牌侯苦笑

高雄市市長補選火熱，國民黨候選人李眉蓁近日因論文抄襲問題遭對手追打，新北市長侯友宜今天受訪時表示，選舉最重要的是政見讓高...

巿長補選電視政見會將登場 李眉蓁要閉關準備

8月1日政見說明會登場，國民黨高雄市長候選人李眉蓁之後預計會有幾天減少行程，專心閉關準備。屆時，繼之前提出的「做好基本功...

決戰最後一哩路 陳其邁8月3日展開車掃、站路口

高雄市長補選倒數，距離投票剩19天，民進黨候選人陳其邁競選總幹事趙天麟說，8月3日起將展開車掃、站路口計畫，會走過高雄3...

【即時短評】原就不是三強鼎立 高市長補選藍拚政黨對決

高雄市長補選投票日倒數20天，國民黨市長候選人李眉蓁因論文抄襲事件重傷形象，催票能力受損。選戰最後關頭，國民黨選戰策略將...

藍反攻「綠色論文門」 綠駁烏賊戰

國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文惹議，國民黨昨反攻「綠色論文門」，抨擊總統府秘書長蘇嘉全與多位綠委論文涉抄襲，高捷前董座吳...

高雄藍綠白拚場 大咖助陣

高雄市長補選大戰，國民黨候選人李眉蓁昨成立競總，黨主席江啟臣、前主席朱立倫、立法院前院長王金平等人出席，展現藍營大團結；...

影／李眉蓁成立競選總部 剽悍喊出「我紅了」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚成立競選總部，國民黨前後任主席、黨籍立委與議員傾力相挺，現場湧入約1萬3千人，支持者熱情爆...

影／李眉蓁落淚認錯：不希望孩子做錯事還硬凹

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，今正式啟用競選總部，造勢晚會李眉蓁壓軸登場，幾度落淚，主動提到論文風暴。她表示，絕非國民...

李眉蓁又哭了！認錯是不希望小孩以後做錯事「硬拗」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚成立競選總部，李眉蓁近日因論文抄襲事件飽受壓力，面對外界排山倒海的批評，今晚再度落淚。李眉...

萬人相挺李眉蓁 江啟臣：好好做事才是高雄的光榮

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今日在高市黨部成立競選總部，國民黨立院黨團15位立委到場力挺，晚間8點李眉蓁在萬人加油聲中進場...

力挺李眉蓁 朱立倫：做錯事應道歉 要給年輕人機會

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今晚在高市黨部成立競選總部，現場聚集眾多支持者。國民黨前主席朱立倫表示，年輕人做錯事應該要...

熱門新聞

藍：吳濟華、陳明通作育綠英才無數 潘孟安論文46%涉抄

蘇貞昌緊衝連線大造勢 4千億元挺陳其邁顧高雄

李眉蓁又哭了！認錯是不希望小孩以後做錯事「硬拗」

論文爭議 陳佩琪：驗證選舉時媒體側翼名嘴網軍之重要

北韓出現第一例疑似新冠病例 金正恩啟動緊急系統

評李眉蓁論文風暴 柯文哲只有一個字：慘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。