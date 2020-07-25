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李眉蓁論文涉抄襲 柯文哲「慘」一個字形容

中央社 / 高雄25日電
台北市市長柯文哲。聯合報系記者曾原信／攝影
台北市市長柯文哲。聯合報系記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲今天以「慘」字形容國民黨市長補選參選人李眉蓁論文案，他說，當事人要退選也不大可能、停止競選對國民黨傷害很大，繼續跑行程對她每天都是折磨。

柯文哲出席民眾黨市長參選人吳益政舉辦的「高雄經濟新道路-產業座談會」後，接受媒體聯訪有關李眉蓁論文爆抄襲宣布放棄碩士學位，做上述表示。

柯文哲指出，他對論文門事件的評論就是「慘、慘」，事情鬧到如此，真相已經清楚，要退選不大可能，停止競選對國民黨傷害很大，繼續跑行程，剩20天對她而言都是折磨。

被問到李眉蓁是否論文找「槍手」代寫？柯文哲表示，「要找也要找認真一點的」。

吳益政下午到民進黨市長參選人陳其邁活動場外表達要中央還高雄統籌分配稅款新台幣818億元的行動，柯文哲指出，統籌分配稅分配辦法等20年未修法，民進黨中央已執政4年且立法院席次過半，有心解決早就能處理，籲中央不要再有藉口。

外界質疑台北市統籌分配稅款分得多，柯文哲表示，看補助要全面的檢視，還要納入特別預算及補助款，甚至前瞻特別預算等，台北市在前瞻預算才拿一點點錢而已。

吳益政表示，高雄市上繳中央的稅款不少，但是環境污染等負載嚴重，質疑中央對高雄的不公平待遇是要逼高雄鬧獨立嗎？前市長陳菊多次表達對統籌分配稅款分配不公平的訴求。他向行政院長蘇貞昌喊話促正視，也要陳其邁表態一起解決高雄的問題。

柯文哲 吳益政 李眉蓁 論文造假

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