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雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

藍：這兩人作育綠英才無數 潘孟安論文46％涉抄

論文案打擊藍營選舉士氣？ 李眉蓁：只會更團結

中央社 / 高雄25日電
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的碩士論文傳抄襲。本報資料照片
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的碩士論文傳抄襲。本報資料照片

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁最近發生論文抄襲爭議，但她今天下午將如期成立競選總部，針對藍營人士擔心論文案打擊選舉士氣，李眉蓁表示，這次風波只會讓藍軍更團結。

李眉蓁碩士論文風波遭踢爆96%涉嫌抄襲，引發爭議，但今天行程不受影響，下午5時將舉辦競選總部成立及造勢活動，已知現任及前任國民黨主席江啟臣、朱立倫、洪秀柱將出席站台。

李眉蓁上午出席國民黨旗山美濃固本會報，前台北縣長周錫瑋、高雄市黨部主委莊啟旺等多名黨內人士出席。她在會前接受媒體聯訪表示，藍綠白今天造勢拚場大家各自努力，這次競選總部成立也展現藍軍大團結。

對於新北市長侯友宜是否出席下午競選總部成立大會，李眉蓁說，侯友宜忙新北市政，本就未安排他今天出席，但未來輔選行程還在聯繫中，他應該會下來。至於前高雄市長韓國瑜則仍在聯絡中，今天也不會同台。

前國民黨立委羅淑蕾昨天表示，國民黨基層欲哭無淚，不知道怎麼輔選下去，覺得站在李眉蓁旁邊很難堪。李眉蓁回應，她尊重羅淑蕾說法，但這次狀況只會讓藍軍更團結，不會像她講的那樣子。

對論文抄襲爭議，李眉蓁說，她已做出回應，盼這問題到此為止，她尊重中山大學審定作法，並很抱歉暑假期間要對她專案處理，造成校方及老師困擾，她真的很抱歉。

李眉蓁在活動上表示，她被提名至今的短時間內有支持度，但無知名度，民進黨對手陳其邁則有深厚基礎，然而她現在已成為全台最知名的人，呼籲國民黨團結起來，她會戰到最後一刻。

李眉蓁 抄襲

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