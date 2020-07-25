李眉蓁論文抄襲 侯友宜再籲：應虛心接受、誠懇道歉

新北市長侯友宜今早出席台灣就業通新北地區就業博覽會，他受訪時，被問及是否到高雄為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，他強調，「面臨論文抄襲，應該要虛心接受、誠懇道歉」，他也鼓勵，競選過程仍然要鍥而不捨，全力以赴。

侯友宜表示，面臨論文抄襲，應該要虛心接受、誠懇道歉，競選過程中仍然要鍥而不捨、勇於承擔、接受考驗，全力以赴。他指出，不管任何風波，候選人有錯誤就道歉，誠實、勇敢接受選民的考驗。

侯友宜表示，今天傍晚新北市碰上兒藝節盛事，沒辦法到高雄為李眉蓁加油打氣，不過國民黨很多好朋友、黨主席江啟臣也都去幫忙。而他也說，「我身為黨員，在市政優先底下，我會做我該做的事」，該做的事絕對會全力以赴。

另，民進黨團在立院臨時會排除國民黨團杯葛，通過考試院、監察院人事同意權案，傳侯友宜私底下致電給立委林為洲，說「幹得好」。侯友宜表示，謝謝大家關心修憲議題，廢考試、監察兩院若朝野有共同想法，大家就用行動實踐。