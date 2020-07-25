快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

李眉蓁論文抄襲 侯友宜再籲：應虛心接受、誠懇道歉

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早出席台灣就業通新北地區就業博覽會。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早出席台灣就業通新北地區就業博覽會。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早出席台灣就業通新北地區就業博覽會，他受訪時，被問及是否到高雄為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，他強調，「面臨論文抄襲，應該要虛心接受、誠懇道歉」，他也鼓勵，競選過程仍然要鍥而不捨，全力以赴。

侯友宜表示，面臨論文抄襲，應該要虛心接受、誠懇道歉，競選過程中仍然要鍥而不捨、勇於承擔、接受考驗，全力以赴。他指出，不管任何風波，候選人有錯誤就道歉，誠實、勇敢接受選民的考驗。

侯友宜表示，今天傍晚新北市碰上兒藝節盛事，沒辦法到高雄為李眉蓁加油打氣，不過國民黨很多好朋友、黨主席江啟臣也都去幫忙。而他也說，「我身為黨員，在市政優先底下，我會做我該做的事」，該做的事絕對會全力以赴。

另，民進黨團在立院臨時會排除國民黨團杯葛，通過考試院、監察院人事同意權案，傳侯友宜私底下致電給立委林為洲，說「幹得好」。侯友宜表示，謝謝大家關心修憲議題，廢考試、監察兩院若朝野有共同想法，大家就用行動實踐。

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

藍要查綠政治人物論文 陳其邁：國民黨不要模糊焦點

新聞眼／論文爭輸贏 不如另闢戰場

李眉蓁盼勿再追殺 陳其邁籲江啟臣釐清論文真相

影／論文抄襲風暴藍委緩頰 綠委研判李眉蓁遭內鬥

相關新聞

火速審定李眉蓁論文與人相似 陳學聖：影武者是鄭英耀

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的中山大學碩士論文涉嫌抄襲，中山大學昨天召開第一次審定委員會，經比對初步發現李的論文內容與童振...

藍要查綠政治人物論文 陳其邁：國民黨不要模糊焦點

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，李眉蓁道歉並表示放棄學位，國民黨方面也要檢視綠營政治人物的論文。民進...

李眉蓁論文抄襲 侯友宜再籲：應虛心接受、誠懇道歉

新北市長侯友宜今早出席台灣就業通新北地區就業博覽會，他受訪時，被問及是否到高雄為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，他強...

選前車拚！周錫瑋力挺李眉蓁 侯友宜還在「喬時間」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，黨內助選大咖意願受影響，有人擔心藍營基層挺不下去，新北市長侯友宜助選行程...

「論文門」遭控影武者 中山大學校長嘆：太有想像力

國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文涉嫌抄襲，中山大學火速審定並公開結果，國民黨前立委陳學聖對此質疑，到底校方在急什麼？並指現...

吳益政追818億補助 陳其邁：如我當市長定爭取更多資源

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天下午要到高雄展覽館向行政院長蘇貞昌「追討」以前中央說要給高雄市的補助818億元。民進黨...

吳益政下午踢陳其邁館 為高雄向蘇揆追討818億補助

行政院長蘇貞昌今天下午將到高雄輔選高雄市長補選候選人陳其邁，民眾黨市長補選候選人吳益政將前往「陳情」，要求蘇貞昌將高雄市...

攻歷史共業圍魏救趙 藍營遍地開花攻綠營公職論文抄襲

國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷論文抄襲爭議，讓原就低迷選情更雪上加霜。為圍魏救趙，國民黨智庫與藍營側翼著手比對現任民選公職...

高雄市長補選今拚場 藍主席牌對上綠府院牌

高雄市長補選，藍綠白今天大拚場。國民黨候選人李眉蓁大打「主席牌」，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱將出席今天競總成...

新聞眼／論文爭輸贏 不如另闢戰場

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深陷論文爭議，為了圍魏救趙，國民黨智庫與藍營側翼鎖定反擊「綠色論文門」，要把爭議打成制度歷...

鎖定綠指標人物…反擊論文門 藍營圍魏救趙

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深陷論文抄襲風波，藍營打算「圍魏救趙」反擊。國民黨文傳會和智庫今天將召開「綠色論文門、全民...

高市長補選 1823投開票所全備妥

高雄市長補選的選舉公報印好了，高雄市選委會主委楊明州、總幹事駱邦吉昨到印刷廠巡視公報印製情形。楊明州表示，選舉公報印製1...

熱門新聞

中山大學證實 李眉蓁論文與二人高度相似

火速審定李眉蓁論文與人相似 陳學聖：影武者是鄭英耀

直播／我增3名新冠肺炎境外移入 均從菲律賓返台

黃子哲：外交部說蘇嘉全去印尼謝票 打臉他過去承諾

新增3菲國境外移入新冠肺炎 9天增6例皆來自菲律賓

9天增6病例皆來自菲律賓 周日起菲國入境台灣全面篩檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。