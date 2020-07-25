高雄市長補選今拚場 藍主席牌對上綠府院牌

高雄市長補選，藍綠白今天大拚場。國民黨候選人李眉蓁大打「主席牌」，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱將出席今天競總成立大會；民進黨候選人陳其邁祭出「府院牌」，今天將與行政院長蘇貞昌同台連線，明天百工百業大造勢則邀蔡英文總統助陣。民眾黨候選人吳益政則由民眾黨主席柯文哲陪同掃街、勤跑基層。

李眉蓁今舉辦競選總部成立大會，李總部發言人呂謦煒表示，江啟臣、朱立倫、洪秀柱和立委蔣萬安、林為洲、智庫副董事長連勝文等人將南下打氣，要讓大家看到國民黨的團結和信心。

陳其邁「緊衝連線大造勢」今天下午登場，後援會幹部預計三千人參加。陳其邁說，蘇貞昌是他的老長官，過去在政院拚經濟、防疫，蘇來高雄是最直接的推薦。台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安也會到場，營造「大南方區域治理平台」氣勢。

對於論文門風波，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政（中）說，他不會「使歹步」。記者王昭月／攝影

吳益政產業座談 柯文哲助陣

柯文哲今天下午將出席吳益政的產業座談會，隨後還安排旗津老街與渡輪直播，晚上則參加左營眷村音樂會、後勁夜市掃街。