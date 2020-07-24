快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

高市長補選拚場 藍競總成立綠緊衝連線造勢

中央社 / 高雄24日電

高雄市長補選倒數21天，藍綠規劃大型造勢活動。藍營李眉蓁成立競總；綠營陳其邁「緊衝連線大造勢」有行政院長蘇貞昌站台拉抬選情。民眾黨吳益政則是從早到晚行程滿檔。

民進黨陳其邁「緊衝連線大造勢」時間在明天下午2時40分於高雄展覽館S館。陳其邁今天在大岡山後援總會成立大會前受訪指出，行政院長蘇貞昌是他的老長官，同屬「有政府、會做事」團隊，兩人共通點是個性很急。

談到昔日和蘇貞昌一起拼經濟，到非洲豬瘟、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫等一起努力打拚，陳其邁說，期待老長官站台推薦。

台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安明天也會站台，陳其邁表示，台南、高雄、屏東唇齒相依，希望盡快重啟中斷已久的「大南方區域治理平台」，將嘉義縣市、南、高、屏聯成一線運作，解決跨區域問題。另外，總統蔡英文26日也將出席一場「百工百業」造勢活動，全力拉抬選情。

藍營選將李眉蓁陷入碩士論文風暴，但行程不受影響，明天下午5時成立競選總部及造勢活動。已知現任及前任國民黨主席江啟臣、朱立倫，及多位執政縣市首長出席站台輔選。

李眉蓁競總發言人呂謦煒指出，國民黨要團結捍衛高雄市的執政權，全力拉抬李眉蓁選情。李眉蓁的競選總部就設在國民黨高雄市黨部。外界關心新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜是否出席造勢，競總表示，侯、韓兩人明天都不克出席。

吳益政明天行程滿檔。一早將出席環狀輕軌捷運建設工程說明會，隨後出席天主教高雄教區成立60周年朝聖彌撒，高雄經濟新道路產業座談會、旗津掃街行程，晚上還有後勁夜市拜票。趁著蘇貞昌明天南下，吳益政下午1時30分也將前往高雄展覽館門口，表達「索討中央政府未給付高雄市的統籌分配稅款818億元」立場。

陳其邁 高雄市 李眉蓁

延伸閱讀

李眉蓁盼勿再追殺 陳其邁籲江啟臣釐清論文真相

影／論文抄襲風暴藍委緩頰 綠委研判李眉蓁遭內鬥

影／李眉蓁論文風波黨內同志爆料？江啟臣：勿過多臆測

影／李眉蓁不受控？李乾龍：候選人比較有主見

相關新聞

中山大學證實 李眉蓁論文與二人高度相似

國民黨高雄市長候選人李眉蓁涉嫌抄襲論文，她就讀的中山大學今天召開第一次審定委員會，經比對初步發現李的論文內容與童振源及雷...

抄襲零容忍 張其祿：錯誤論文有民刑事責任

民眾黨立委也是前中山大學社科院院長張其祿今天指出，他擔任教職會告誡學生論文也許不是寫很好，但是不能寫一本錯誤的論文，如果...

趙少康爆論文醜聞同黨咬？李眉蓁陣營：不臆測

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風暴重創形象，李昨天落淚宣布放棄中山大學碩士學位，選情恐雪上加霜，趙少康昨天在中...

李眉蓁申請刪除選舉公報上學歷 中選會：於法無據

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁身陷論文抄襲風暴，她昨天宣布中山大學碩士學位，並向高雄選委會申請刪除碩士學歷註記；中選會...

影／論文抄襲風暴藍委緩頰 綠委研判李眉蓁遭內鬥

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文被控抄襲引發風暴，她昨(23)日落淚宣布願放棄中山大學碩士學歷。對此李眉蓁的父親，高雄...

影／李眉蓁論文風波黨內同志爆料？江啟臣：勿過多臆測

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁捲入論文抄襲風波，資深媒體人趙少康在廣播節目中說，有可能是李眉蓁未來的黨內競爭對手對外爆料...

藍委：中山創「焦糖」條款 臉書粉絲十萬人叫卓越表現

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深陷論文抄襲風暴，藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也以「中山大學社科院研究生」身分說話；國民黨立委李...

影／李眉蓁不受控？李乾龍：候選人比較有主見

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的中山大學論文爆出抄襲風波，由於當天上午李眉蓁強硬回擊，與國民黨中央的建議不同。傳出國民黨...

教授慶生畫面遭人議論 李眉蓁：生日剛好與同學會相近

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的中山大學碩士論文爆出抄襲風波，同學會照片遭外界起底，一群研究所同學、老師準備蛋糕為她慶生...

我與吳佩蓉沒特別的交情 吳益政撇清論文陰謀論

國民黨高雄市候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，傳出最早踢爆此事的「吹哨者」促轉會前副研究員吳佩蓉與民眾黨交情匪淺，披民眾黨戰...

李眉蓁論文抄襲風暴源起內鬥？李：尊重前輩說法

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文爆出抄襲風波，資深媒體人趙少康在廣播節目說，有可能是李未來黨內的競爭對手對外...

李眉蓁論文涉抄襲 侯友宜：誠懇虛心道歉接受選民檢驗

高雄市長補選候選人李眉蓁被爆出涉及抄襲論文，新北市長侯友宜今天受訪表示，學術論文抄襲大家完全無法接受，李眉蓁要誠懇虛心的...

熱門新聞

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

中山大學證實 李眉蓁論文與二人高度相似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。