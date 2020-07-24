高市長補選拚場 藍競總成立綠緊衝連線造勢

高雄市長補選倒數21天，藍綠規劃大型造勢活動。藍營李眉蓁成立競總；綠營陳其邁「緊衝連線大造勢」有行政院長蘇貞昌站台拉抬選情。民眾黨吳益政則是從早到晚行程滿檔。

民進黨陳其邁「緊衝連線大造勢」時間在明天下午2時40分於高雄展覽館S館。陳其邁今天在大岡山後援總會成立大會前受訪指出，行政院長蘇貞昌是他的老長官，同屬「有政府、會做事」團隊，兩人共通點是個性很急。

談到昔日和蘇貞昌一起拼經濟，到非洲豬瘟、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫等一起努力打拚，陳其邁說，期待老長官站台推薦。

台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安明天也會站台，陳其邁表示，台南、高雄、屏東唇齒相依，希望盡快重啟中斷已久的「大南方區域治理平台」，將嘉義縣市、南、高、屏聯成一線運作，解決跨區域問題。另外，總統蔡英文26日也將出席一場「百工百業」造勢活動，全力拉抬選情。

藍營選將李眉蓁陷入碩士論文風暴，但行程不受影響，明天下午5時成立競選總部及造勢活動。已知現任及前任國民黨主席江啟臣、朱立倫，及多位執政縣市首長出席站台輔選。

李眉蓁競總發言人呂謦煒指出，國民黨要團結捍衛高雄市的執政權，全力拉抬李眉蓁選情。李眉蓁的競選總部就設在國民黨高雄市黨部。外界關心新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜是否出席造勢，競總表示，侯、韓兩人明天都不克出席。

吳益政明天行程滿檔。一早將出席環狀輕軌捷運建設工程說明會，隨後出席天主教高雄教區成立60周年朝聖彌撒，高雄經濟新道路產業座談會、旗津掃街行程，晚上還有後勁夜市拜票。趁著蘇貞昌明天南下，吳益政下午1時30分也將前往高雄展覽館門口，表達「索討中央政府未給付高雄市的統籌分配稅款818億元」立場。