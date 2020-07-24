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抄襲零容忍 張其祿：錯誤論文有民刑事責任

中央社 / 高雄24日電
民眾黨立委也是前中山大學社科院院長張其祿今天指出，他擔任教職會告誡學生論文也許不是寫很好，但是不能寫一本錯誤的論文，如果論文抄襲會有刑事及民事責任。聯合報系記者王昭月／攝影
民眾黨立委也是前中山大學社科院院長張其祿今天指出，他擔任教職會告誡學生論文也許不是寫很好，但是不能寫一本錯誤的論文，如果論文抄襲會有刑事及民事責任。聯合報系記者王昭月／攝影

民眾黨立委也是前中山大學社科院院長張其祿今天指出，他擔任教職會告誡學生論文也許不是寫很好，但是不能寫一本錯誤的論文，如果論文抄襲會有刑事及民事責任。

民眾黨不分區立委張其祿陪同民眾黨市長補選參選人吳益政召開「來政策對決 拒絕躺著選」記者會，被問到國民黨市長參選人李眉蓁論文涉抄襲而宣布放棄碩士學位一事，他說曾擔任中山大學社科院長，並不了解李眉蓁是社科院學生。

談到論文抄襲，張其祿指出，在職專班學位論文要非常審慎；對於社科院爆發論文大量抄襲的事感到遺憾。他說擔任學術主管時引進反盜竊軟體嚴加把關並要求學生不能抄襲；即使反盜竊軟體檢視是5%的比例也不能抄襲。

張其祿指出，論文抄襲不是比例的問題是「零容忍」；抄襲論文在學術倫理審定委員會審定後會面臨民刑事的問題，如果被抄襲的一方提告就有著作權法的問題。他表示，會告誡學生抄襲是危險的事，提醒「論文也許不是寫多好，但是不能寫一本錯誤的論文」，當發生抄襲的事就會碰上民事及刑事問題。

他說，社科院過去曾經針對檢舉案查辦，最後由教育部撤銷學位，還會通令全國，不只學位還包括學籍和過去修過的學分都歸零，尤其學生還要面對民事及刑事問題。

李眉蓁論文爆大量抄襲，指導教授林德昌被質疑放水、把關不足，幾經聯繫無法取得他的回應。

媒體人溫朗東在臉書（Facebook）發文指他曾是國民黨中央委員，標準的協助中國對台統戰的統派學者等，還說李眉蓁的論文只是冰山一角，林德昌扮演的角色是中國要拉攏台灣學生的學界仲介者，對李眉蓁複製貼上的論文放水是要整合藍營人脈，爭取成為位階更高的中國買辦等。

李眉蓁競選發言人呂謦煒針對媒體人的說法回應，盼尊重中山大學對學術的專業判斷與處理，並呼籲政治人物不要將學術爭議泛政治化。

曾與林德昌是同事，對於林德昌被指是扮演協助中國的角色，張其祿表示，大陸所有很多研究中國領域的專家，怎麼可以把林德昌扣成買辦呢？這也太誇張了。

他說，大陸研究所（現在是中國與亞太區域研究所）是社科院的王牌科系，學者對中國大陸的研究有興趣，而且是南台灣最權威的，而林德昌是資深老師，各方面風評不錯。有關中山大學論文審定如果有抄襲的問題，張其祿說，一般會送教評會處理。

抄襲 李眉蓁 中山大學

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