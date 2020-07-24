論文抄襲風暴 李眉蓁淚崩道歉：放棄碩士學位

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁論文抄襲風暴延燒多日，她昨天一改原先態度出面道歉，鞠躬道歉並含淚宣布放棄中山大學碩士學位，隨後展開廿四小時跑卅八區行程，希望展現認錯再出發決心。李眉蓁坦言，團隊危機處理不夠明快，但她仍會堅強拚到最後一刻。

中山大學指出，依現行學位授予法規定取得的學位，無自行放棄規範，校方已啟動學術倫理審查程序，盡速完成審定。高雄市選委會總幹事駱邦吉說，一一○多萬分選舉公報今天就可印好，不可能重印；至於紙本公報以外的選舉資料要如何登載，要再請示中選會。

據了解，李陣營內部原有兩派意見，李眉蓁昨天上午與黨主席江啟臣通電話，江定調採「公開道歉、放棄學位」危機處理方式，以盡早設下選戰「停損點」，江並說，「妳未來是要幹市長、不是幹立委」，才打破李團隊內部僵局。

李眉蓁昨說，對於在職碩士班論文引起討論，浪費社會資源，模糊補選焦點，深感遺憾；也對個人的不察造成學術倫理爭議，表示歉意。為避免持續困擾社會，她決定放棄中山大學在職碩士班學位，也向高市選委會申請選舉公報學歷欄內刪除這項註記。

李眉蓁一開始哽咽說明，後來激動到落淚痛哭，兩度鞠躬道歉。她說，從決定參選那一刻，就有很多朋友提醒她，選舉過程會相當艱辛，但進了廚房就不會怕熱，不會動搖她的決心。

民進黨候選人陳其邁表示，期待李對這件事情能有更清楚的表態，告訴市民錯誤在哪裡，展現認錯誠意。

民眾黨候選人吳益政說，承認錯誤需要勇氣，李承認錯誤主動撤銷，尊重中山大學後續處理程序。