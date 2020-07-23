李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，她今（23）日召開記者會，落淚鞠躬致歉也宣布放棄國立中山大學在職碩士班學位，希望社會大眾能把焦點回歸市長補選的政見主軸。隨即總統蔡英文被媒體詢問此事看法時，被網友關注蔡英文一度連說8次「Errrr…」才講出「國家有體制驗證論文真偽」回應。

李眉蓁昨日在競選總部發表聲明說，要檢驗論文應該一視同仁，更點名蔡總統如果願意出面回應，她也會按照蔡總統的標準回應，要檢驗應該一視同仁，而不是分大總統、小市長。

蔡英文上午出席2020亞洲生技大展後受訪時，對此回應，如果社會有質疑，就應該好好一一去回應，蔡英文也指出，自己的論文跟學位都沒問題，母校也提出證明學位頒授過程都沒有問題。

根據「TVBS」報導，蔡英文在回應中似乎很不好回答，「Errrr…我覺得…Errrr…社會有質疑的話就應該，Errrr…好好的一一去回應。雖然我的論文跟我的，Errrr…學位都沒有問題，我的母校也都提出了說明，我的學位，Errrr…頒授的過程中，也都沒有什麼問題，雖然如此，在去年的選戰裡面還是有人操作，即便是這樣我們還是一一來說明。」

不過後續蔡英文回應三倍券與美國關閉大陸駐休士頓總領館等問題時，其實蔡英文也會出現「Errrr…」，只是頻率較不密集，所以引起部分網友討論。