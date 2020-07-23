聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

聯合新聞網 / 綜合報導
總統蔡英文（圖）23日出席亞洲生技大會開幕典禮，被媒體問及國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉嫌論文抄襲事件，蔡總統回應表示，如果社會有質疑就應好好回應。中央社
總統蔡英文（圖）23日出席亞洲生技大會開幕典禮，被媒體問及國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉嫌論文抄襲事件，蔡總統回應表示，如果社會有質疑就應好好回應。中央社

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，她今（23）日召開記者會，落淚鞠躬致歉也宣布放棄國立中山大學在職碩士班學位，希望社會大眾能把焦點回歸市長補選的政見主軸。隨即總統蔡英文被媒體詢問此事看法時，被網友關注蔡英文一度連說8次「Errrr…」才講出「國家有體制驗證論文真偽」回應。

李眉蓁昨日在競選總部發表聲明說，要檢驗論文應該一視同仁，更點名蔡總統如果願意出面回應，她也會按照蔡總統的標準回應，要檢驗應該一視同仁，而不是分大總統、小市長。

蔡英文上午出席2020亞洲生技大展後受訪時，對此回應，如果社會有質疑，就應該好好一一去回應，蔡英文也指出，自己的論文跟學位都沒問題，母校也提出證明學位頒授過程都沒有問題。

根據「TVBS」報導，蔡英文在回應中似乎很不好回答，「Errrr…我覺得…Errrr…社會有質疑的話就應該，Errrr…好好的一一去回應。雖然我的論文跟我的，Errrr…學位都沒有問題，我的母校也都提出了說明，我的學位，Errrr…頒授的過程中，也都沒有什麼問題，雖然如此，在去年的選戰裡面還是有人操作，即便是這樣我們還是一一來說明。」

不過後續蔡英文回應三倍券與美國關閉大陸駐休士頓總領館等問題時，其實蔡英文也會出現「Errrr…」，只是頻率較不密集，所以引起部分網友討論。

蔡英文 李眉蓁

延伸閱讀

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

李眉蓁放棄碩士 陳其邁：中山和國民黨都應查明真相

相關新聞

被批掛名論文第一作者是權力傲慢 陳其邁：我負責整合

民眾黨立委蔡壁如在臉書發文批評民進黨高雄市長候選人陳其邁在行政院副院長任內時與多位官員、專家學者共同完成的「鑽石公主號防...

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風暴延燒多日，她今天發表道歉聲明，含淚宣布放棄中山大學碩士學位，李隨後展開24小時...

幕後╱要幹市長不是幹立委 江啟臣致電李眉蓁放棄學位

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲風波，今天態度大轉變，主動公開道歉並放棄碩士學位，讓此事反轉的關鍵在於江啟臣的一通電話...

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

李眉蓁遭「鏡週刊」踢爆碩士論文高達96%的頁數均是抄襲他人著作。為替選情止血，李眉蓁今（23日）落淚道歉，甚至願放棄碩士學位以示負責。不過，電視劇《通靈少女》主角原形劉柏君卻為李抱屈，並稱...

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，她今（23）日在競選總部召開記者會，落淚鞠躬致歉也宣布放棄國立中山大學在職碩士班學位，希望社會大眾能把焦點回歸市長補選的政見主軸。隨即總統蔡英文被媒體詢問此事看法時，被網友抓包一度結巴連說8次「Errrr…」

教育部：大學論文抄襲遭撤銷學位 近5年共17案

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，她今天也發表道歉聲明，宣布放棄碩士學位。根據教育部統計，過去5年來，接獲檢舉或...

論文抄襲事件連環爆 柯文哲：學位證書不是私人物品

針對論文抄襲事件層出不窮，台北市長柯文哲今在臉書指出，「學術倫理」是所有研究的基礎。他在台大當教授的時候，要他掛名指導教...

李眉蓁放棄碩士 陳其邁：中山和國民黨都應查明真相

對於國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁宣布放棄碩士學位，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁表示，李眉蓁自己做的決定，當然自己要負...

李眉蓁論文涉抄襲案 私校工會：高教商品化縮影

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，全國私校工會今天表示，「碩士在職專班」已是高教商品化縮影，讓政商人士取得學歷，...

李眉蓁論文審定會明啟動 中山：最快2個月會有結果

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁宣布放棄碩士學位的作法受到質疑，中山大學教務處今天指出，「學術倫理審定委員會」最快明天啟動...

影／論文風暴 吳益政：各大學別再自己騙自己

國民黨高雄市長補選人李眉蓁的論文抄襲風暴成為選戰話題，民眾黨候選人吳益政認為，此事凸顯出台灣高教存在的沉痾問題，不應該硬...

【重磅快評】綠打李眉蓁 忘了蘇嘉全論文也雷同？

在被爆出碩士論文抄襲4天後，國民黨高雄市長候選人李眉蓁宣布放棄碩士學位，試圖為事件止血的同時，也證實論文抄襲指控確實不假...

熱門新聞

論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

吹哨者繼續追 揭李眉蓁選議員選舉公報：學歷詐騙14年

李眉蓁論文風暴 中山大學說重話：教授失職移送教評會

台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

李眉蓁說要放棄碩士 中山大學：無自行放棄的規範

李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。