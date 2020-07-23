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李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（前左2）涉論文抄襲爭議，今（23日）中午舉行記者會發表道歉聲明，哽咽落淚，宣布將放棄中山大學碩士學位。中央社
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（前左2）涉論文抄襲爭議，今（23日）中午舉行記者會發表道歉聲明，哽咽落淚，宣布將放棄中山大學碩士學位。中央社

政壇「論文門」事件又一樁，李眉蓁「鏡週刊」踢爆攻讀中山大學大陸所（已改名為中國與亞太區域研究所）的碩士論文，高達96%的頁數均是抄襲他人著作。為替選情止血，李眉蓁今（23日）落淚道歉，甚至願放棄碩士學位以示負責。不過，電視劇《通靈少女》主角原形劉柏君卻稱李眉蓁「很無辜」。

李眉蓁論文抄襲事件引起各界熱議，不僅遭綠營人士喊打，國民黨主席江啟臣也表態「身為學術工作者，無法接受學術抄襲」，呼籲李眉蓁勇敢面對錯誤；中山大學則表示最快於明日啟動「學術倫理審定委員會」，若調查速度夠快，結果將於2個月後出爐。

針對李眉蓁「論文門」事件，《通靈少女》主角原形劉柏君在臉書PO文反諷，她指出整起事件李眉蓁很無辜，還說「她應該是真的不知道論文是抄襲的」，文末則語帶保留的提到「助理真的很重要」。

貼文曝光後引發網友討論，針對「助理真的很重要」一句有人納悶「所以是找槍手代寫囉？」，對此劉柏君回應「槍手應該至少會參考很多本，她大概連這筆錢也沒花吧？」，劉接著補充「當過助理的應該多少都心照不宣」；不過對於劉柏君說法，也有人認為「所以指導教授是…？」、「她至少也該看過，我覺得她連看都沒看過」。

李眉蓁 抄襲 劉柏君 通靈少女

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