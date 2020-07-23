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吹哨者繼續追 揭李眉蓁選議員選舉公報：學歷詐騙14年

聯合報 / 記者楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供
促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供

促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」

李眉蓁競選總部發言人鄭照新說，論文案審查尊重並接受學校的調查結果，候選人展現負責任態度，謙卑面對，也勇於反省，市長選舉應該回到城市定位及發展主軸的討論，這才是最重要元素。鄭也說，李眉蓁會以謙卑態度面對選民，並勇往直前，向選民說明她對城市發展的願景。

吳佩蓉指出，李眉蓁宣布放棄中山大學碩士學位，止血意謂濃厚，整起論文們事件，李眉蓁面對抄襲的質疑，一路砌詞閃躲，試圖撇清責任，作為一個民意代表，已完全失格，遑論還能代表一個政黨競逐市長。　　

吳也說，李眉蓁常以自己是年輕人自居，稱自己寫論文時年紀小，李眉蓁以專科學歷申請進入研究所在職專班就讀，2年學雜費加上學分費大約25萬元，高雄市有幾個年輕人，能在27歲，不須賺錢養家，一邊投入耗費財力的議員選舉，且一邊就讀研究所，「不要得了便宜，還賣乖！世代的相對剝削感，李議員很難感同身受」。　

吳珮蓉寫到，2006，李眉蓁以親民黨籍投入左楠區議員選戰，學歷填上中山大學大陸研究所肄業；2008年，再次參選，學歷欄位僅有「中山大學大陸研究所畢業」一筆，以這張文憑，至今連任三屆。李今說要請中選會刪除碩士學位的註記，「李議員啊，妳用這個學歷，足足騙了高雄市民14年」，呼籲李眉蓁議員，退出市長補選，並辭去議員。　

促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供
促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供
促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供
促轉會副研究員吳佩蓉是最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件者，她今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，批「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」圖／吳佩蓉提供
李眉蓁競選團隊發言人鄭照新說，李眉蓁以謙卑態度面對選民，並勇往直前，也會向選民說明她對城市發展的願景。記者王慧瑛／攝影
李眉蓁競選團隊發言人鄭照新說，李眉蓁以謙卑態度面對選民，並勇往直前，也會向選民說明她對城市發展的願景。記者王慧瑛／攝影
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天落淚宣布放棄中山大學碩士學位。記者王慧瑛／攝影
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天落淚宣布放棄中山大學碩士學位。記者王慧瑛／攝影

李眉蓁 中山大學

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