論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲風暴衝擊選情，面對外界排山倒海壓力，李眉蓁今天在競總祈福後，由競總幹部陪同發表道歉聲明，她一度落淚說，對論文事件造成母校等人的傷害再度道歉，也放棄碩士學位，試圖為選情止血。

李眉蓁12年前碩士論文被控抄襲風暴擴大，她昨天說，蔡英文總統論文疑雲滿天飛，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應」，感嘆這是選舉操作，也對學校、指導教授造成困擾感抱歉。李昨天的回應被認為還是沒把事件說清楚，危機處理不好。

政壇「論文門」事件又一樁，李眉蓁碩論被起底，先是被促轉會副研究員吳佩蓉指控抄襲學者童振源文章達4頁，昨天《鏡週刊》進一步追查，指一大部分內容抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒2000年出版的碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，論文事件被愈挖愈深。

李眉蓁昨天在競總回應說，感恩一切的發生，若她倍數成長，她尊重中山大學審查機制，希望回歸正面選戰，她也有勇氣迎戰，也提到檢驗應該一視同仁，不分大總統、小市長，終於理解韓市長被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境。

李眉蓁聲明全文如下：

對於我個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，我深感遺憾！因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。 在我決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒我，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！ 對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。 我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任，與高雄一起度過黑暗，迎接黎明天光時刻，再次出發！