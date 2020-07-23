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李眉蓁初質詢韓國瑜追問幾公斤 送心經杯、蔘茶當見面禮

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自高雄市議會質詢影片
擷自高雄市議會質詢影片

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文風暴未止，再爆出與前市長韓國瑜的質詢話題，有媒體人溫朗東翻出2019年5月29日李眉蓁議員質詢韓國瑜市長的逐字稿，發現李眉蓁似乎相當關心市長的健康。

李眉蓁在高雄市議會第3屆第1次定期大會第42次會議上，質詢開頭就問韓國瑜「是想要當一個政治家，還是想要當一個傳教士？」認為高雄市的市政不能等，請問市長要顧政治家的實際問題，還是身為傳教士有關懷每一處地方的胸懷，爾後針對市長到底幾公斤的問題，一直舉例狂問。

李眉蓁問到「市長，你現在到底幾公斤？」時，坦言自己實在很不喜歡站在市長旁邊跟他在一起拍照，因為現在很多網友說他看起來比市長還要胖，「這樣子就不好了，對不對？所以我站在你旁邊，我又高又比你胖，我真的很不想站在你旁邊，我希望就站在你後面。」質詢期間還夾雜以台語問話，並疑似過於緊張有點吃螺絲，將思考說成「思稿」。

李眉蓁說，「市長，你現在真的是太瘦了」，「你是不是真的比我還要瘦，你到底是幾公斤？」並說市民也相當關心市長的健康，每個人都在問：「韓國瑜有在吃飯嗎？韓國瑜為什麼那麼瘦？」隨後送上一只心經杯內含蔘茶，希望市長保重身體。

韓國瑜當時回答李眉蓁，初來高雄時是68公斤，現在大概剩下64公斤。李眉蓁則笑回：「那還好欸，那你跟我差不多，還好我沒比你胖」。除此之外，李眉蓁還自爆有個當時就讀幼稚園幼幼班的孩子，針對婦幼、長照議及電競產業議題，均有發言提問。

擷自高雄市議會質詢影片
擷自高雄市議會質詢影片

高雄市 李眉蓁 韓國瑜

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