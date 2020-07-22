聽新聞
test
0:00 / 0:00

論文風波 李眉蓁：檢視應一視同仁

聯合報 / 記者王昭月徐如宜楊濡嘉王慧瑛林敬家／連線報導
國民黨高市長候選人李眉蓁（前），爆發論文抄襲爭議。記者劉學聖／攝影
國民黨高市長候選人李眉蓁（前），爆發論文抄襲爭議。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人李眉蓁12年前碩士論文被控抄襲風波擴大，她說，蔡英文總統論文疑雲滿天飛，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應」，感嘆這是選舉操作，也對學校、指導教授造成困擾感抱歉。民眾黨吳益政說，選舉就是冤親債主和貴人都來找，誠實是最好解方。民進黨陳其邁則說，面對質

疑應該公開說明清楚，向社會大眾交代。

李眉蓁碩論被起底，昨天《鏡週刊》刊出，指大部分內容抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒2000年出版的碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

李眉蓁昨天在競總回應說，感恩一切的發生，讓她倍數成長，她尊重中山大學審查機制，希望回歸正面選戰，她也有勇氣迎戰，也提到檢驗應該一視同仁，不分大總統、小市長，終於理解韓市長被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境。

民眾黨高市長候選人吳益政，要李眉蓁對論文風波誠實以對。記者徐如宜／攝影
民眾黨高市長候選人吳益政，要李眉蓁對論文風波誠實以對。記者徐如宜／攝影

李眉蓁團隊將論文風波形容為政治追殺。吳益政說「懂選舉的人，比較會操作這些！」，在選縣市長及總統層級的，「選舉就是冤親債主都來相找！」把自己過去做的、有些錯誤或者是哪些疏漏的，大家都會用放大鏡檢驗。當然過去做的一些功德，可能就會變「貴人」出現。選舉到了這個規模，就是要赤裸裸的面對所有檢驗。建議李應該直接面對，「不要拖別人下水，一事歸一事。」

吳主張，國際上在職教育未要求寫論文，應從論文事件看出問題本質，提出解決方案，也回歸市政。他建議讓高雄市空中大學接軌全世界，擴大為「高雄國際網路開放大學」，提供全球精彩教育知識內容。論文風波後，泛藍及中間選票會不會有改變？吳益政說，這個很難講，「三腳督很敏感」，有些會流動，有些不見得。

李眉蓁論文風波，民進黨高市長候選人陳其邁（右二）要李說明白。記者王昭月／攝影
李眉蓁論文風波，民進黨高市長候選人陳其邁（右二）要李說明白。記者王昭月／攝影

陳其邁昨天在茄萣區拜票被問到此事，他說，公眾人物要對自己行為負責，論文來龍去脈要由本人說清楚，李眉蓁應該對大眾說明。

中山校長鄭英耀說，此案已進入學術倫理審查機制，將送校外專業領域公正學者審查，攤在陽光下，力求毋枉毋縱。

國民黨行動中常會昨在彰化舉行，國民黨副秘書長李彥秀強調尊重學術倫理，但希望外界對於政治人物的論文，應以同一標準檢視。

李眉蓁

延伸閱讀

李眉蓁論文涉抄襲 當年口試委員：願配合調查

江啟臣避談李眉蓁論文爭議 國民黨：尊重學術倫理

選舉是冤親債主貴人都來相找！吳益政：誠實為最好解方

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

相關新聞

論文風波 李眉蓁：檢視應一視同仁

國民黨高雄市長候選人李眉蓁12年前碩士論文被控抄襲風波擴大，她說，蔡英文總統論文疑雲滿天飛，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡...

李眉蓁論文疑抄襲 中山：將對老師疏忽進行檢討

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議。中山大學校長鄭英耀表示，將對老師疏忽進行教評會檢討，建立共識採更明確課責

看論文風暴 李眉蓁議會同事：對台灣高教品質的打擊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文被控抄襲，重創形象，與李眉蓁同為高雄市議員同事的林于凱發文說，這已經不是候選人誠信問...

李眉蓁論文涉抄襲 當年口試委員：願配合調查

國民黨高市長補選參選人李眉蓁論文內容涉嫌抄襲，當年擔任口試委員的朱景鵬表示，「事情久遠，對李眉蓁口試情形已無印象」，若有...

選舉是冤親債主貴人都來相找！吳益政：誠實為最好解方

高雄市長補選候選人李眉蓁論文風波愈演愈烈，民眾黨候選人吳益政今天在廣應廟前受訪時表示，「選舉就是冤親債主和貴人都來相找！...

高雄市議長31日補選 民進黨團7月24日假投票

高雄市議會定期大會今天閉幕，主持會議的副議長陸淑美宣布7月30日和31 日開臨時會，31日補選議長。議會民進黨團下午協商...

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在中山大學完成的碩士論文被質疑抄襲，她下午再被問到此事時表示，尊重學校的審查機制，這明顯是...

影／李眉蓁陷入論文抄襲風波 再度說明

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆發論文抄襲爭議，李眉蓁下午對此表示，目前已由中山大學進行學術倫理審查機制，尊重中山大學的...

中研院發臉書談抄襲 引用文字未註明出處就算

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議，抄襲定義引起討論，中研院今天引述論文說，把他人文字或想法放在自己論文卻未標註出處、假裝自己原創想法，幾個字都算抄襲。

李眉蓁論文被爆狂抄123頁 鄭弘儀質疑：會不會是槍手代寫？

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的論文抄襲風波越演越烈，原本被爆抄襲4頁，國民黨文傳會副主委黃子哲還為其緩頰，今天更被爆出有123頁、高達96%的內容都是抄襲而來。在21日晚間的政論節目《鄭知道了》，政治學教授范世平和民進黨立委王定宇就曾質疑「後面還有抄襲」，主持人鄭弘儀甚至懷疑「會不會有槍手」？

李眉蓁論文涉抄襲 教部：由中山大學審議

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議。教育部今天表示，目前由中山大學依「學位授予法」啟動學術倫理調查。

李眉蓁碩士論文涉抄襲 民進黨點名江啟臣說清楚

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文內容涉抄襲他人著作，民進黨發言人顏若芳今天說，「國民黨江啟臣主席還要繼續對李眉蓁的論文爭議視而不見嗎？」她說，李眉蓁拿總統蔡英文論文轉移個人爭議焦點，是最不道德的政治操作。

熱門新聞

蘇叔侄被爆密電 孫大千曝六大關鍵問題：真相只有一個

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

立院通過華航正名案 交通部、華航回應了

中山大校長：審查勿枉勿縱！取消論文「永不公開」選項

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

國民法官法三讀 國民法官2023年元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。