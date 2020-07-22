論文風波 李眉蓁：檢視應一視同仁

國民黨高雄市長候選人李眉蓁12年前碩士論文被控抄襲風波擴大，她說，蔡英文總統論文疑雲滿天飛，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應」，感嘆這是選舉操作，也對學校、指導教授造成困擾感抱歉。民眾黨吳益政說，選舉就是冤親債主和貴人都來找，誠實是最好解方。民進黨陳其邁則說，面對質

疑應該公開說明清楚，向社會大眾交代。

李眉蓁碩論被起底，昨天《鏡週刊》刊出，指大部分內容抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒2000年出版的碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

李眉蓁昨天在競總回應說，感恩一切的發生，讓她倍數成長，她尊重中山大學審查機制，希望回歸正面選戰，她也有勇氣迎戰，也提到檢驗應該一視同仁，不分大總統、小市長，終於理解韓市長被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境。

民眾黨高市長候選人吳益政，要李眉蓁對論文風波誠實以對。記者徐如宜／攝影

李眉蓁團隊將論文風波形容為政治追殺。吳益政說「懂選舉的人，比較會操作這些！」，在選縣市長及總統層級的，「選舉就是冤親債主都來相找！」把自己過去做的、有些錯誤或者是哪些疏漏的，大家都會用放大鏡檢驗。當然過去做的一些功德，可能就會變「貴人」出現。選舉到了這個規模，就是要赤裸裸的面對所有檢驗。建議李應該直接面對，「不要拖別人下水，一事歸一事。」

吳主張，國際上在職教育未要求寫論文，應從論文事件看出問題本質，提出解決方案，也回歸市政。他建議讓高雄市空中大學接軌全世界，擴大為「高雄國際網路開放大學」，提供全球精彩教育知識內容。論文風波後，泛藍及中間選票會不會有改變？吳益政說，這個很難講，「三腳督很敏感」，有些會流動，有些不見得。

李眉蓁論文風波，民進黨高市長候選人陳其邁（右二）要李說明白。記者王昭月／攝影

陳其邁昨天在茄萣區拜票被問到此事，他說，公眾人物要對自己行為負責，論文來龍去脈要由本人說清楚，李眉蓁應該對大眾說明。

中山校長鄭英耀說，此案已進入學術倫理審查機制，將送校外專業領域公正學者審查，攤在陽光下，力求毋枉毋縱。

國民黨行動中常會昨在彰化舉行，國民黨副秘書長李彥秀強調尊重學術倫理，但希望外界對於政治人物的論文，應以同一標準檢視。