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李眉蓁論文疑抄襲 中山：將對老師疏忽進行檢討

中央社 / 高雄22日電
國民黨高市長候選人李眉蓁（前），爆發論文抄襲爭議。記者劉學聖／攝影
國民黨高市長候選人李眉蓁（前），爆發論文抄襲爭議。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議。中山大學校長鄭英耀表示，將對老師疏忽進行教評會檢討，建立共識採更明確課責。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。但媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」；今天媒體再報導有高達96%的頁數抄襲他人著作。

中山大學校長鄭英耀表示，校方已成立委員會，並進入學術倫理審查機制，送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。若抄襲屬實，經行政程序核定後，可撤銷畢業資格及學位。

鄭英耀說，中山大學在各系所發出聘書時也提醒教授除研究要嚴守分際，並對所指導的博、碩士論文嚴格把關，並將對老師疏忽進行教評會檢討，建立共識採取更明確課責。

另外，中山大學社會學系四年級學生黃柏翔則發起連署，訴求學校嚴格審查李眉蓁的論文，若抄襲屬實，應取消學位。

黃柏翔表示，李眉蓁被爆出「學位論文高達96%抄襲」事件，嚴重損害中山大學名譽，甚至李眉蓁更以通過中山大學審查為由，將抄襲責任推卸給學校。

黃柏翔說，由於李眉蓁畢業當年，台灣學界尚未啟用「論文原創性比對系統」，審查委員尚無法以科學工具防範抄襲，讓她躲過了審查，如今因其錯誤，讓中山飽受訕笑，且無悔意，將責任一併推卸。作為中山學生，有替自己、學校，更是替未來的學弟妹保衛名聲的必要，因此發動公開連署。

抄襲 中山大學 李眉蓁

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