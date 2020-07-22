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李眉蓁論文被爆狂抄123頁 鄭弘儀質疑：會不會是槍手代寫？

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴。圖／聯合報系資料照片
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴。圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的論文抄襲風波越演越烈，原本被爆抄襲4頁，國民黨文傳會副主委黃子哲還為其緩頰，今天更被爆出有123頁、高達96%的內容都是抄襲而來。在21日晚間的政論節目《鄭知道了》，政治學教授范世平和民進黨立委王定宇就曾質疑「後面還有抄襲」，主持人鄭弘儀甚至懷疑「會不會有槍手」？

在20日的政論節目《鄭知道了》，黃子哲在節目上為李眉蓁緩頰時表示，「如果要抄襲應該整本才算抄襲，不會只有4頁。」而今日（22日）週刊爆出有整整123頁、高達96%的內容都是抄襲而來。

在21日晚間節目中，政治學教授范世平就從李眉蓁臉色推測，「我覺得事情沒那麼簡單，這也不是道歉可以解決的」，甚至質疑「這個論文會不會到最後她說根本不是我寫的？」

他接著表示，在職專班有許多學生都很忙，會請工讀生來幫忙整理資料。他表示「我不相信這個論文如果是她打的，會從頭第一個字打到尾」。所以他推測也有可能是別人幫李眉蓁打的，而打完後她就直接放到論文裡了。范世平更懷疑「這個論文李眉蓁有從頭看到尾嗎？」

民進黨立委王定宇也表示，「一個段落就叫抄襲了，不要說四頁，何況這四頁抄襲她看起來好像不知道」，她當時就質疑李眉蓁後面還有抄襲。主持人鄭弘儀則馬上想到「有沒有可能是槍手幫她寫的？」

王定宇接著說，「如果這些一模一樣妳都不知道，那當時是誰弄這些論文的？那個人對妳真的很沒江湖道義，都用複製的」。

國民黨新北市議員葉元之急忙幫李眉蓁緩頰，「李眉蓁她有道歉了啦。這個問題她的確是很難回答，因為四頁的確是不符合學術倫理嘛」。當主持人鄭弘儀數次問他，「你主不主張她的論文公開上網？」他則表示，「我是還好，因為我沒有想看啦！」並強調，「這是她的權利」。

李眉蓁 抄襲 王定宇 范世平 葉元之 黃子哲

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