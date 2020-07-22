中山大學對付論文抄襲有法寶 但李眉蓁早一年畢業

距離高雄市長補選不到一個月，國民黨高雄市長候選人李眉蓁，今(22)日被鏡周刊爆出2008年完成的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》涉大量抄襲。對此，中山大學傳管所曾在2009年年中時推出「中文數位反剽竊偵測比對系統」，但李眉蓁已早一年(2008)就畢業。

中山大學在2009年，為因應防止學生抄襲論文，時任數位剽竊防制中間主任、中山大學傳管所副教授陳祥向國科會申請補助，開發了一套系統，可以在十分鐘內就知論文是否剽竊他人文章，這套名為「中文數位反剽竊偵測比對系統」的設計，在推出後獲得不少大學相繼詢問。

「國內碩博士論文內容，前後屆、跨校際的剽竊現象比比皆是！」陳祥當時接受《聯合報》採訪時說，這是數位化下普遍存在的現象。這套系統在2009年推出第一代，經過電腦比對，系統會自動將論文或呈報內容，包括分段、分句與Google、Yahoo搜尋引擎的輸出，進行精緻比對；在網路上尋獲可能剽竊的文本後，系統會將論文送往自建的資料庫，再進行二次比對。比對結果若有剽竊，系統也會自動化將剽竊的部分以色塊標出，並且列出原始出處。

陳祥當時說，論文抄襲以翻譯抄襲最多見，另外一種則是一字不差地複製貼上，一種則是會再稍加潤色處理，但並未經過整個重述或改寫。原則上，若作者沒有透過「正確援用」或「合理利用」，就會被視為剽竊。