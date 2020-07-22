快訊

香港、澳門中低風險國家除名 恢復入境居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學對付論文抄襲有法寶 但李眉蓁早一年畢業

聯合新聞網 / 綜合報導
李眉蓁於國立中山大學原大陸所碩士專班的論文，在提交時選擇校內校外皆不公開。擷自中山大學碩博士論文系統
李眉蓁於國立中山大學原大陸所碩士專班的論文，在提交時選擇校內校外皆不公開。擷自中山大學碩博士論文系統

距離高雄市長補選不到一個月，國民黨高雄市長候選人李眉蓁，今(22)日被鏡周刊爆出2008年完成的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》涉大量抄襲。對此，中山大學傳管所曾在2009年年中時推出「中文數位反剽竊偵測比對系統」，但李眉蓁已早一年(2008)就畢業。

中山大學在2009年，為因應防止學生抄襲論文，時任數位剽竊防制中間主任、中山大學傳管所副教授陳祥向國科會申請補助，開發了一套系統，可以在十分鐘內就知論文是否剽竊他人文章，這套名為「中文數位反剽竊偵測比對系統」的設計，在推出後獲得不少大學相繼詢問。

「國內碩博士論文內容，前後屆、跨校際的剽竊現象比比皆是！」陳祥當時接受《聯合報》採訪時說，這是數位化下普遍存在的現象。這套系統在2009年推出第一代，經過電腦比對，系統會自動將論文或呈報內容，包括分段、分句與Google、Yahoo搜尋引擎的輸出，進行精緻比對；在網路上尋獲可能剽竊的文本後，系統會將論文送往自建的資料庫，再進行二次比對。比對結果若有剽竊，系統也會自動化將剽竊的部分以色塊標出，並且列出原始出處。

陳祥當時說，論文抄襲以翻譯抄襲最多見，另外一種則是一字不差地複製貼上，一種則是會再稍加潤色處理，但並未經過整個重述或改寫。原則上，若作者沒有透過「正確援用」或「合理利用」，就會被視為剽竊。

李眉蓁 高雄市 中山大學

延伸閱讀

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

影／李眉蓁說明論文風波 尊重中山大學審查機制

李眉蓁論文疑抄襲 林為洲：蔡英文論文爭議由學校認定

李眉蓁碩士論文風波 綠議員：要說清楚不要閃躲

相關新聞

中山大學對付論文抄襲有法寶 但李眉蓁早一年畢業

距離高雄市長補選不到一個月，國民黨高雄市長候選人李眉蓁，今(22)日被鏡周刊爆出2008年完成的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》涉大量抄襲。對此，中山大學傳管所曾在2009年年中時推出「中文數位反剽竊偵測比對系統」，但李眉蓁已早一年(2008)就畢業。

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，她今天在競選總部發表聲明說，要檢驗論文應該一視同仁，如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應，要檢驗應該一視同仁，而不是分大總統、小市長。李眉蓁也說，終於理解韓市長被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境。

李眉蓁論文爆抄襲卻扯蔡英文 民進黨：不道德政治操作

國民黨提名的高雄市長候選人李眉蓁遭爆碩士論文疑似大量抄襲，民進黨發言人顏若芳今天表示，李眉蓁碩士論文被爆涉嫌抄襲，而且相關證據經過查證，連抄襲被害者的論文都已經披露，李眉蓁候選人需向外界說明是否涉及抄襲；至於李眉蓁今於記者會上扯到蔡英文總統論文一事，這是最不道德的政治操作。

影／李眉蓁爆論文抄襲 侯友宜：不影響我對候選人支持

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆出論文抄襲，日前曾表態將南下輔選的新北市長侯友宜今表示，候選人很多事情一定會被檢驗，在被檢驗的過程中，候選人一定要說清楚，告訴民眾來龍去脈。

影／李眉蓁說明論文風波 尊重中山大學審查機制

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，她今天特別召開記者會表示要檢驗論文應該一視同仁，指蔡總統回應她就回應，而不是分大總統、小市長。李眉蓁也說，終於理解韓市長被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境。李眉蓁隨即表示，感恩一切的發生，若讓我倍數成長，她尊重中山大學的審查機制，希望回歸正面選戰，她也有勇氣正面迎戰，記者會唸完聲明後隨即離去。

李眉蓁論文疑抄襲 林為洲：蔡英文論文爭議由學校認定

國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文遭指控涉及抄襲，國民黨政策會執行長林為洲上午受訪表示，既然有人質疑就應做出相對澄清，該面對就面對；現在到底情況怎樣最清楚的是學校，當初如何審核李的論文，學校單位也要做出判斷。

李眉蓁碩士論文風波 綠議員：要說清楚不要閃躲

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑有許多抄襲他人論文之處，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁競選總發言人之一、高雄市議員黃文益表示，李眉蓁應該出來說清楚、講明白，李眉蓁的指導教授、論文口試委員也有應負的責任。市議會國民黨議員則未多說，但強調會全力支持李眉蓁。

回應論文風暴 李眉蓁11時30分將出面說明

國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，她今天上午到仁武區採訪企業時，被問及論文事件暫不回應，表示，上午11時30分會在總部對外說明。

中山大校長：審查勿枉勿縱！取消論文「永不公開」選項

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在97年發表的碩士論文被指涉抄襲4頁，今天又被《鏡週刊》爆有高達96%頁數抄襲他人著作。中山大學校長鄭英耀表示，此案已進入學術倫理審查機制，將送校外專業領域公正學者審查，攤在陽光下，力求毋枉毋縱；行政會議也已通過修訂中山大學學位論文管理辦法，取消紙本與電子論文「永不公開」的選項。

陳其邁愛貓「陳小米」再登場 24張貼圖唯一大主角

近年選舉，Line貼圖是許多候選人「必備」的宣傳方式。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁也未「免俗」的推出Line貼，但不同...

李眉蓁論文事件延燒 周刊爆不只抄4頁

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被控抄襲，事件延燒多日，今天有新進展。《鏡週刊》報導，李的論文在扣除摘要、目錄及參考文獻後，有高達96％頁數抄襲他人著作，一大部分內容抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒2000年出版的碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。論文事件被愈挖愈深，李眉蓁稍後10點行程將受訪回應此事。

李眉蓁抄襲疑雲 黃子哲還原談話全文

爆出碩士論文抄襲風波的國民黨高雄市長參選人李眉蓁，日前她已公開表示歉意，國民黨文傳會副主委黃子哲在政論節目為其緩頰，不料...

熱門新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

蘇叔侄被爆密電 孫大千曝六大關鍵問題：真相只有一個

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

國民法官法三讀 國民法官2023年元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。