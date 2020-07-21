碩士論文涉抄襲掀波 李眉蓁：現在是在選市長

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文遭質疑抄襲，她今天面對媒體追問不斷迴避，盼外界別再討論此事，「現在是選市長，不是在檢驗論文」。

李眉蓁下午出席高雄市各省同鄉會後援會成立大會表示，國民黨這次會破釜沉舟，決心大改革，雖跟過往國民黨走不同路線，但心還是跟國民黨在一起，請在座長輩幫忙守護藍營基本盤，讓她開拓新的票源。

針對碩士論文涉抄襲問題，李眉蓁接受媒體聯訪表示，當初已通過中山大學審查機制，歡迎大家查閱，並否認論文找人代寫，希望大家別再討論，「現在是選市長，不是在檢驗論文」。

民進黨參選人陳其邁稍早則表示，自己並不清楚李眉蓁論文內容，但希望李眉蓁盡速公開對外說明，由她親自說明，也許會比較好一點。

中山大學表示，已知悉本次學術倫理案，目前啟動審議程序，正在整理相關文件，等送件給被檢舉人學院後，將於10天內成立審定委員會，現在還在跑前面的流程。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」，中山大學圖書館及國家圖書館皆有紙本。但媒體報導，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」。