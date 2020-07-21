李眉蓁論文風暴未歇 陳其邁：應盡速公開說明

高雄市長補選戰加溫，國民黨候選人李眉蓁的論文抄襲風波未停歇，民進黨候選人陳其邁今天受訪，再度強調他不是很清楚論文內容，但希望李眉蓁盡速對外公開說明比較好。

促轉會前副研究員吳珮蓉質疑國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩論內容未標明出處，侵犯他人著作權。

今天上午，民進黨候選人陳其邁到燕巢多功能集貨中心關心農業。媒體詢問，針對李眉蓁的論文爭議，中山大學說如果接獲檢舉的話，要在10天內成立審定委員會送校外審定。

對此，陳其邁說，碩士或博士論文是在學術範圍，也因為論文獲得學位，論文實際內容寫什麼，他並不是那麼清楚，也希望李議員可以盡速公開對外說明，「我想大家也非常關心，她能夠親自說明也許會比較好」。