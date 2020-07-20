「第四戰區後援會」成立 陳其邁允2年拚4年

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天成立「第四戰區後援會」，他說市政重開機，盼民眾用選票光復高雄，讓他高於上次市長選舉的得票，允諾「2年拚4年」。

陳其邁今天一早前進茂林區萬山部落宣示原民政策，下午轉往仁武區活動中心成立「第四戰區後援總會」成立大會，現場千餘民眾揮舞旗幟熱情相挺，為他加油打氣，「凍蒜」聲此起彼落，氣氛熱烈。

陳其邁競總規劃結合選區立委，要成立8個戰區後援會，今天在仁武活動中心成立第一個戰區後援會，包括林園、大寮、鳥松及仁武行政區等，立委林岱樺為總會長，她大力為陳其邁背書，肯定他在中央服務力挺捷運林園延伸線，還有改善地方水患工程經費等。

陳其邁表示，2018年市長選舉失利，勇於檢討並重新出發，展現高雄人的骨氣，從拚防疫到經濟建設等，沒有丟高雄子弟的臉。他說，「現在我準備好了」，拜託民眾「光榮投3次」，讓他2年拚4年，允諾2年任期內，全力打造高雄有好的經濟發展及捷運延伸至林園，也要跨區到屏東。

他說，林園、大寮有很多重大投資案，未來也要配合傳產升級，不僅拚經濟也要顧環境；盼民眾相挺至少要有超過之前市長選舉74萬得票的低標，高標則以少總統蔡英文1票為目標。

對於「光榮投3次」的說法，陳其邁於媒體聯訪時指出，總統選舉投了1次、罷免投了1次，這次市長補選是第3次；擔心過度選舉影響投票意願，籲大家踴躍投票，自主決定高雄的未來。