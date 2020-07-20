聽新聞
test
0:00 / 0:00
李眉蓁喊抱歉「碩士論文部分內容 可能未標參考章節」
中國國民黨高雄市長參選人李眉蓁今天表示，為碩士論文部分內容可能未標注參考章節感到抱歉，但國立中山大學很有水準，能通過審查機制，相信應沒什麼問題。
李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。
媒體報導，有人質疑，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」。
李眉蓁上午到前金區參觀大同社會住宅，推動老青共居議題並接受媒體聯訪表示，總統蔡英文與民主進步黨對手陳其邁的論文都曾被質疑，她想自己的論文是否也會被檢視，「沒想到真的中」，十分「受寵若驚」。
選舉行程部分，她說，她起步晚，現在到處找團體支持、請益大老，穩定軍心，希望組織起原有基本盤，但她每天行程滿滿，連助理都進醫院，希望大家好好選舉，別一直攻擊、抹黑，還放消息她「選假的」；她將在8月1日政見發表會推政見白皮書，請大家拭目以待。
至於高雄市議會議長許崑源女兒助選，李眉蓁表示，辦完許崑源後事後，她拜託議長子女輔選，畢竟大家小時候就認識。
前高雄市長韓國瑜或新北市長侯友宜何時輔選，她說，侯友宜大概8月多，對方很積極想幫忙，但目前她行程很滿，還在協調；韓國瑜部分還在聯繫、溝通。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言