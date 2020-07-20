李眉蓁喊抱歉「碩士論文部分內容 可能未標參考章節」

中國國民黨高雄市長參選人李眉蓁今天表示，為碩士論文部分內容可能未標注參考章節感到抱歉，但國立中山大學很有水準，能通過審查機制，相信應沒什麼問題。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，碩士論文為「台灣對中國大陸之貿易分析」。

媒體報導，有人質疑，李眉蓁碩士論文有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」。

李眉蓁上午到前金區參觀大同社會住宅，推動老青共居議題並接受媒體聯訪表示，總統蔡英文與民主進步黨對手陳其邁的論文都曾被質疑，她想自己的論文是否也會被檢視，「沒想到真的中」，十分「受寵若驚」。

選舉行程部分，她說，她起步晚，現在到處找團體支持、請益大老，穩定軍心，希望組織起原有基本盤，但她每天行程滿滿，連助理都進醫院，希望大家好好選舉，別一直攻擊、抹黑，還放消息她「選假的」；她將在8月1日政見發表會推政見白皮書，請大家拭目以待。

至於高雄市議會議長許崑源女兒助選，李眉蓁表示，辦完許崑源後事後，她拜託議長子女輔選，畢竟大家小時候就認識。

前高雄市長韓國瑜或新北市長侯友宜何時輔選，她說，侯友宜大概8月多，對方很積極想幫忙，但目前她行程很滿，還在協調；韓國瑜部分還在聯繫、溝通。