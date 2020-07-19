賴清德呼籲支持陳其邁 強調沒介入黨職選舉

民進黨全代會今天登場，攸關黨權力核心的中執委及中常委將改選，原本未受關注的中評委選舉卻成為話題。由於參選中評委的立委陳明文及高雄市議員康裕成被視為將角逐中評會主委，但目前競爭激烈，傳出副總統賴清德親自打電話拉票，盼助謝系康裕成登上中評會主委。賴清德辦公室今天發出聲明，強調賴清德身為副總統，未兼任何黨職，「對於黨務工作及黨內選舉，保持中立，從未介入，希望媒體依據事實報導，勿捕風捉影。」

賴清德稍早在全代會現場受訪時，先呼籲大家支持民進黨提名的高雄市長候選人陳其邁，他說，今天的黨代表大會，民進黨將展現團結一致決心，敬請高雄市父老鄉親支持陳其邁並出來投票，讓陳其邁高票當選，以陳其邁過去經歷，一定有能力帶領高雄市持續發展、進步。

針對有媒體報導賴清德介入黨職選舉，他強調，他是副總統，沒有兼任黨職，無論中執委、中評委選舉，他沒有介入，媒體若要報導應該查證，不該捕風捉影。