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陳其邁首支競選影片曝光 主打緊緊緊強調效率

中央社 / 高雄19日電
民進黨全國黨員代表大會介紹高雄市長補選候選人陳其邁，陳其邁做出超人做出姿勢展現決心。記者黃義書／攝影
民進黨全國黨員代表大會介紹高雄市長補選候選人陳其邁，陳其邁做出超人做出姿勢展現決心。記者黃義書／攝影

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁首支競選影片今天在民進黨全代會首映，競選團隊表示，這支影片主打「緊緊緊」，反映高雄市政急需上軌道，與陳其邁希望故鄉快速發展之心切。

陳其邁競選團隊發布新聞稿指出，這次參選口號打出「緊緊緊、衝衝衝」，首支競選影片在民進黨全代會上首映，取台語表示趕快的「緊緊緊」，反映高雄市政急需上軌道，以及與時間賽跑的陳其邁實現願景的高效率。

陳其邁昨天表示，「緊緊緊」是他過去在國會時，助理私底下所取的外號，因為他每次催進度都高喊「緊緊緊」，遭到助理挖苦，後來他到民進黨黨部跟行政院工作，這個名字也傳開，變成他的外號。

陳其邁說，「緊緊緊」指的是他做事情要求效率、趕進度，市政也是一樣。兩年時間有點可惜，所以希望兩年拚四年，把進度趕回來，從大林蒲遷村、捷運動工等重大建設，到吸引更多的台商或國際大廠到高雄投資，都是他念茲在茲的地方。

新聞稿指出，這支一分鐘影片由立法委員蘇巧慧的影像團隊支援拍攝，雖是首度與陳其邁合作，但團隊對陳其邁「緊緊緊」的性格早有耳聞，所以從早到晚貼身拍攝，希望忠實呈現陳其邁對高雄市政的願景。

陳其邁 民進黨 高雄市

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