李眉蓁突到郵局看三倍券發放 陳其邁：選舉造勢要守法
振興三倍券販售第二天，到高雄大寮區拜票的國民黨高雄市候選人李眉蓁臨時起意到大寮郵局看三倍券發放情形，由於郵局未事先接獲公文告知，先擋一下再讓她進入，陳其邁對此表示，假如是選舉造勢都有行政中立法的規定，候選人應遵造法律規定處理。
陳其邁說，不曉得她去做什麼，若她要去郵局領三倍券也無可厚非，所以還是要看她的性質。陳其邁說，或是可能她的選區裡有些是市府單位，有突發狀況要處理也有可能，但假如是選舉造勢，都會有行政中立法的規定，候選人應遵照法律規定處理。
高雄郵局則表示，對於選舉活動，郵局絕對保持行政中立。
另李眉蓁團隊昨天掃街拜票時，麥克風手當著國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫的面喊出「選人不選黨」，民進黨候選人陳其邁說，「這兩位主席大概滋味不是很好受」。
他說，選舉要努力往前衝，麥克風手可能情急，覺得這樣講（指選人不選黨）對候選人比較有利？但叫兩位在車上的主席情何以堪？
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