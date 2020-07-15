快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

高市長補倒數一個月 藍綠白攻略拚勝出

中央社 / 高雄15日電
民進黨陳其邁（左）、國民黨李眉蓁（中）與民眾黨吳益政（右）角逐高雄市長寶座。 記者劉學聖／攝影
民進黨陳其邁（左）、國民黨李眉蓁（中）與民眾黨吳益政（右）角逐高雄市長寶座。 記者劉學聖／攝影

距高雄市長補選剩一個月，藍綠白各有攻略。國民黨李眉蓁以主題影片加強宣傳；民眾黨吳益政主打解決低薪拚經濟；民進黨陳其邁「陸空併行」，除組織行程外加線上與民互動。

高雄市長補選今天完成參選號次抽籤，距離8月15日投票只剩一個月，拚剩選，藍綠白都有行動攻略。

民進黨提名的陳其邁競選執行總幹事康裕成指出，陳其邁每天行程滿檔，足跡遍及早市、漁市到夜市，勤跑基層，謙卑拜訪展現十足誠意。選戰後期會以各立委選區為單位，「戰區」後援會將陸續安排政策行程，提出包括接續一連串的創業青年座談、經濟轉骨產業政策，以及農業結合數位科技方案等市政主張，

她用「陸空併行」總結，除了傳統組織行程外，並透過直播提高與線上網民互動，暢談心路歷程及競選理念，從而吸引更多非傳統選民認同與支持。

國民黨提名李眉蓁競選發言人鄭照新坦言，李眉蓁起步晚知名度稍差，不過近日急起直追，打開知名度，不管是議題還是影片都受到熱議。他說，李眉蓁對城市有清楚的定位和發展方向，未來要走向政策具體化的主題式影片宣傳。

接受民眾黨徵召參選的吳益政，依美麗島電子報民調顯示「20至29歲」的支持者當中，還勝過藍營的李眉蓁。在最後一個月的衝刺期，吳益政認為，戰略要回到經濟議題，包括如何解決年輕人低薪，以及高雄市的經濟發展前景，聚焦如何改善及產業升級。

李眉蓁 陳其邁 吳益政

延伸閱讀

丹丹已不賣皮蛋瘦肉粥 陳其邁酸李眉蓁和社會脫節

相關新聞

丹丹已不賣皮蛋瘦肉粥 陳其邁酸李眉蓁和社會脫節

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天下午車隊掃街前受訪談到對手李眉蓁競選MV內容有誤，歌詞提到要去丹丹吃皮蛋瘦肉粥，被網友...

高市長補選 聘約人員草案舌戰

高雄市長補選三位選將衝刺陸戰搶票，也為行政院研擬的「聘約人員人事條例草案」隔空交戰。國民黨李眉蓁批綠營有吃霸王餐心態，吃...

影／拚選戰！李眉蓁唱跳「高雄Mojito」爭議多

高雄市長補選倒數1個月，國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁15日選在深夜2點多在臉書發布改編自周杰倫的歌曲「高雄Mojit...

江啟臣朱立倫陪抽籤 李眉蓁：3號手勢比起來很可愛

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今在黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫等人陪同下完成號次抽籤，抽到3號。李眉蓁說，3號的手勢很可愛，抽到3號很開心。朱立倫說，不只他個人、全黨支持李眉蓁，也要更多社會大眾也支持李眉蓁。

抽到1號 陳其邁：期許自己當第一名市長

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今上午號次抽籤抽到1號，陳其邁受訪說，他期許自己在擔任市長期間，當一個第一名的市長，在未來補任期努力打拚，「緊緊緊、衝衝衝」。

單槍匹馬來抽籤 吳益政：起步慢但加速前進

比起藍綠陣營抽籤日的大隊人馬，民眾黨高雄市長補選參選人吳益政單槍匹馬上陣，顯得很不一樣。吳益政說，場地有限不需要在抽籤場合造勢，他也自信地說，自己起步慢，但後面後加速前進，並展現爆發力。

高雄市長補選抽籤　候選人號次出爐

高雄市長補選號次抽籤今天上午在高市府鳳山行政中心大禮堂舉行，三位參選人在支持者的陪同下，大陣仗現身，支持者熱情喊凍蒜，現...

影／高市長補選抽籤 1號陳其邁2號吳益政3號李眉蓁

距高雄市長補選8月15日投票剩1個月時間，3位參選人今天抽籤，分別為1號陳其邁、2號吳益政、3號李眉蓁。

陳其邁訪永齡農場爭取郭董支持？劉宥彤這樣說

民進黨高雄市長補選參選人今天參訪永齡農場，被問是否要爭取鴻海董事長郭台銘支持？陳其邁說，今天是聚焦談智慧農業，郭董對高科...

高雄市長補選 產業政見交鋒

高雄市長補選三方陣營努力衝刺，昨天民進黨陳其邁與產業有約，他說，主政後市府會充分與產業合作，吸引國際大廠來投資，讓高雄成...

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

韓國瑜成為首位遭罷免市長，也讓支持者們痛心不已，因此傳出可能會有「報復性罷免」要將在罷韓中扮演重要角色的政治人物罷免下台，高雄市議員黃捷便是其中之一。台北市議員昨日在政論節目《新聞面對面》便評論表示，黃捷在選區的支持度與韓國瑜的支持度相當接近，十分有可能真的被罷免。

熱門新聞

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

阿扁發文代扁媽問：總統2次探望是真情還假意

全球病例5天增百萬 譚德塞：太多國家防疫方向錯誤

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

范雲控被性騷 陳玉珍：這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。