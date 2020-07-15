高市長補倒數一個月 藍綠白攻略拚勝出

距高雄市長補選剩一個月，藍綠白各有攻略。國民黨李眉蓁以主題影片加強宣傳；民眾黨吳益政主打解決低薪拚經濟；民進黨陳其邁「陸空併行」，除組織行程外加線上與民互動。

高雄市長補選今天完成參選號次抽籤，距離8月15日投票只剩一個月，拚剩選，藍綠白都有行動攻略。

民進黨提名的陳其邁競選執行總幹事康裕成指出，陳其邁每天行程滿檔，足跡遍及早市、漁市到夜市，勤跑基層，謙卑拜訪展現十足誠意。選戰後期會以各立委選區為單位，「戰區」後援會將陸續安排政策行程，提出包括接續一連串的創業青年座談、經濟轉骨產業政策，以及農業結合數位科技方案等市政主張，

她用「陸空併行」總結，除了傳統組織行程外，並透過直播提高與線上網民互動，暢談心路歷程及競選理念，從而吸引更多非傳統選民認同與支持。

國民黨提名李眉蓁競選發言人鄭照新坦言，李眉蓁起步晚知名度稍差，不過近日急起直追，打開知名度，不管是議題還是影片都受到熱議。他說，李眉蓁對城市有清楚的定位和發展方向，未來要走向政策具體化的主題式影片宣傳。

接受民眾黨徵召參選的吳益政，依美麗島電子報民調顯示「20至29歲」的支持者當中，還勝過藍營的李眉蓁。在最後一個月的衝刺期，吳益政認為，戰略要回到經濟議題，包括如何解決年輕人低薪，以及高雄市的經濟發展前景，聚焦如何改善及產業升級。