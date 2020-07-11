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民眾黨邀空污產業辯論有譜 綠有準備藍允協商

中央社 / 高雄11日電
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政騎單車拜票，批對手陳其邁稅金、空汙等問題都找「分機」回答，現也成了「陳總機」。圖／吳益政提供
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政騎單車拜票，批對手陳其邁稅金、空汙等問題都找「分機」回答，現也成了「陳總機」。圖／吳益政提供

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今天再度叫陣，促藍綠參加「高雄空污與產業轉型問題」辯論。陳其邁說，有準備，盼3方提政見供市民判斷；李眉蓁同意進行不預設立場的協商。

吳益政日前提議要邀藍、綠高雄市長補選參選人，就「如何解決高雄空污與產業轉型問題」的問題辯論，盼於18日舉行。

對於受邀參加空污與產業轉型辯論，陳其邁今天出席「邁邁與高雄特色創業青年分享會」活動受訪表示，任何政策有更多機會可以就願景和策略提出來是大家的期待，盼3方都能提出來讓市民做判斷。

他說，市長不僅要能發現問題，更要解決問題，必須有豐富的行政經驗和歷練；他在中央、地方和國會對國際事務和產業發展都有參與，甚至主責，盼參選人速提出政見及解決方法，都提出務實可行的政見。至於協議交競選總幹事處理。

有關受邀參加空污及產業辯論，李眉蓁競選發言人呂謦煒指出，已同意進行不預設立場的協商。

李眉蓁今天只安排到左營區文寧街及重治路勘查河岸工程，她指出，受損的護岸工程延宕未修，質疑市府螺絲鬆了。高市府水利局說明護岸是日前大卡車滿載，因載重傾斜擠壓護岸，造成護岸傾斜損壞、路面下陷掏空，經緊急灌漿已穩定既有的護岸，緊急工程已確保周邊安全。

被媒體問及今天只有一個公開行程，李眉蓁表示，競選起步較慢，所以要去向團體請益。

護岸 空污 李眉蓁

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