體驗VR體感科技 陳其邁允推亞灣區為新創聚落

高雄市長補選民進黨參選人陳其邁今天走訪「體感科技園區」，體驗在地研發的體感科技遊戲。他允諾未來續爭取第二期體感科技產業落腳高雄，打造亞洲新灣區成為新創聚落。

陳其邁由民進黨市議員康裕成等人陪同走訪前瞻計畫-體感奇點艙（KOSMOS HATCH）。這處位在前鎮區的體感園區，由中央編列預算新台幣10億元成立，有多種體感遊戲，不管是跨時空或是零距離的視覺場景都令人震撼，陳其邁聽取簡報並親身體驗。

他指出，年輕人的城市就要有新創產業，推動發展高雄為體感科技重鎮，並打造亞洲新灣區成為新創聚落，邀國營事業及國際大廠進駐，市府媒合企業，提供資金等引進國際創新中心，共同扶植AIoT（人工智慧物聯網）新創事業，創造年輕人創業的友善環境。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）後疫情時代，陳其邁說，將加速政府及公共投資以擴大內需，一方面讓產業和公共工程加大，再方面藉由擴大內需帶動民間投資；同時也將盤點高雄的產業與國際接軌尋求轉型機會。

陳其邁表示，體感園區採「前店後廠」概念，產品馬上可以測試市場反應，是新的創業模式，允諾會在現有的基礎上爭取前瞻二期預算，擴大體感科技園區規模，吸引更多投資來高雄生根，形成更完整體感科技聚落。