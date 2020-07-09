促高雄公民投票電子化 吳益政將聲請釋憲修法
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今天表示，去年9月「高雄市公民投票自治條例」修正案中的電子投票相關條文遭擋，將聲請釋憲，希望高雄公民投票，應朝電子化方向前進。
吳益政與黨籍立委張其祿召開記者會，希望電子投票法制化，並對高雄市議會去年將電子投票規定修入「高雄市公民投票自治條例」遭行政院宣告無效，表達抗議。吳益政原是親民黨高市議員，於市長補選加入民眾黨並接受徵召參選。
吳益政指出，台北市2015年曾針對「公館徒步區」舉行i-Voting網路投票機制，實質上開創公民以電子方式表決地方事務的先例，也顯示出地方公投朝電子化前進的趨勢。
吳益政認為，「高雄市公民投票自治條例」中提出的電子投票，與台北i-Voting的價值相同，是地方公投未來的方向。
台北市2015年舉行的i-Voting並沒有電子化投票的法源依據，吳益政表示，高雄市議會去年將電子投票規定修入「高雄市公民投票自治條例」，遭行政院宣告無效，盼i-Voting與電子投票法制化是未來推動地方公投的重要工作。
吳益政進一步表示，高雄市議會去年三讀通過「高雄市公民投票自治條例」修正案，其中「公民投票得以電子投票方式進行」部分，遭行政院來函說明牴觸中央法規無效。但他認為公投法等並沒有禁止地方推動電子投票，中央宣告相關規定無效，是擅自將「備查」變成「審查」，因此將對此聲請釋憲。
張其祿則表示，地方自治條例經由地方議會通過，送中央「備查」，除非條例內容有違反既有的中央法規，否則中央不應干涉。因此自己必須站出來，支持吳益政及高雄市議會聲請釋憲。
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