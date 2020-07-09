選舉行程滿滿 陳其邁：對我而言也許只有這一次機會！

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天與多位民進黨高雄市議員參訪體感科技園區，對於國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁說他的學校班班有冷氣是「韓國瑜2.0」，陳其邁駁李是邏輯上的謬誤，因他在2018年選舉的時候，早提過校園裝冷氣的問題。陳其邁另強調，也許對他來講只有這一次的機會，所以會特別地珍惜，也會特別地努力。

李眉蓁今天由國民黨主席江啟臣陪同拜票，在校園裝雙機的問題上，李眉蓁說陳其邁的「班班有冷氣」政見是學高雄市前市長韓國瑜，陳是「韓國瑜2.0」。

陳其邁表示，李所言，是邏輯上的謬誤，2018年高雄市選舉的時候，他早提過雙機裝冷氣的問題，韓加碼兩年，結果韓跳票，才引起教師團體的撻伐，這只要翻一翻過去的紀錄就知道，全教產也提出說明；李要多了解一下，對外發言才不會一再出錯，李應該要把政策好好地整理一下，她的政策或是競選團隊的人事安排跟韓的關聯還是沒辦法清楚地釐清，變成「韓規李隨」，李自己要去回答外界對她的疑慮。

對於高雄市議長補選，江啟臣強調了勢在必得氣勢，也說如果國民黨沒有保住高雄議長，他主席也不當了。陳其邁說，看起來國民黨內部似乎有一點狀況，不過那是國民黨的家務事，他不適合做評論；議長投票是議會自主，他也尊重，國民黨內部到底有沒有破釜沉舟，這是國民黨內部的事，不過顯然現在內部民主狀況面臨挑戰，這還是要由國民黨自己解決。

陳其邁每天的競選行程排得滿滿，他說就是希望高雄能夠更好，高雄的產業、青年就業、環境的改善、重大建設的推動，市民都期待一個新市長能夠重開機，加速建設，這是他可以為高雄奉獻心力的地方，他應該要這樣做，也要更努力地來贏得市民的認同與支持。「也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜，也會特別地努力。」

為什麼會說只有這一次機會？陳其邁表示，也許是命運的安排，但有時候對他來講讓高雄更好是他的使命，他有機會帶著行政院的歷練跟過去在中央、地方的歷練，讓高雄能夠快速地轉型，也許在行政院工作告一段落之後，這是一個讓高雄能夠大力發展，對他而言也是一個重生的機會，所以他會努力。