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高雄市長補選要親民搶曝光 藍綠白各顯神通
高雄市長補選藍綠白鎖定票源搶票。綠營陳其邁每天大清早行程，自爆被稱「邁當勞叔叔」；藍營李眉蓁競總掛起巨幅主視覺看板；民眾黨吳益政鎖定單車族，推廣友善自行車環境。
陳其邁今天在臉書Facebook貼文指出，最近聽到有人稱他「邁當勞叔叔」，是因為看他很辛苦，好像勞碌命一般，但自己甘之如飴，一早秉持「邁當勞精神」到陽明市場、建興市場拜票，爭取市民支持。
貼文也指出，市長參選人應做好準備，尤其對於空汙、產業、教育、文化政策等政見，必須向選民說明清楚願景，以及未來要解決的問題。 陳其邁除允諾國中小「班班有冷氣」，未來還有很多經濟政策，盼加速高雄發展促進青年就業。
李眉蓁一早走訪城市光廊向早起民眾問候，下午來到武廟黃昏市場拜票、參香行程，忙得不可開交。李眉蓁競選總部設在建國路上的國民黨高雄市黨部，總部規劃7月中旬、8月前成立。
市黨部今天完成大型看板吊掛，以藍底為基調看板，用象徵女性的粉紅色字體呈現「高雄事我的事 KEEPGOING 李眉蓁」的主視覺。對於李眉蓁一身輕鬆白T、手持鍋鏟，選發言人呂謦煒表示，希望透過主視覺展現「輕鬆治理城市」意象。
吳益政早起前往高雄果菜批發市場拜票後，與民眾黨立法委員蔡壁如召開「高雄益起騎．民眾作伙騎」記者會，宣布將以單車掃街，推廣友善自行車環境。下午前往鼓山內惟市場拜票後，再出席婦女團體活動。
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