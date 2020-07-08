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柯文哲來輔選 吳益政否認替誰打天下

中央社 / 高雄8日電
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（右）今天表示，誰是推手不重要，只要幫到高雄人就好，因為參選人對市民的承諾才是贏得選票關鍵，像柯文哲（左）是來幫忙解決問題的。聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（右）今天表示，誰是推手不重要，只要幫到高雄人就好，因為參選人對市民的承諾才是贏得選票關鍵，像柯文哲（左）是來幫忙解決問題的。聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今天表示，誰是誰參選的推手不重要，參選人對市民的承諾才是贏得選票關鍵；民眾黨主席柯文哲就是來幫忙解決問題的，自己並非是在替人打天下。

吳益政與民眾黨立法委員蔡壁如上午召開「高雄益起騎．民眾作伙騎」記者會，宣布10日至12日將透過騎乘自行車走高雄，柯文哲及民眾黨5名立委也會在12日出席號召支持者加入，並參加當天晚會。

媒體報導，前高雄市長韓國瑜是國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁參選最大推手。韓國瑜昨天在臉書發文說明未參與國民黨提名過程，李眉蓁上午走訪中央公園受訪也表明罷韓後未見過韓國瑜。

同時有親民黨籍的吳益政聯訪回應，誰是推手不重要，只要幫到高雄人就好，因為參選人對市民的承諾才是贏得選票關鍵，像柯文哲跟蔡壁如都是來幫忙解決問題的，「我不是在幫別人打天下」。

對行政院承諾「班班有冷氣」遭質疑國家機器替民進黨對手陳其邁輔選之嫌，吳益政認為對市民有幫助就好。但他也指出，綠化校園降低溫度是重點，積極處理極端氣候問題才能放大裝冷氣的效益。

另外，陳其邁競選總幹事、立委趙天麟日前在臉書指出，立法院臨時會剛通過前瞻二期預算，包括治水預算等諸多高雄建設經費，質疑「吳益政邊提政見、民眾黨立院黨團邊反對建設高雄預算」。

吳益政競選總幹事蔡壁如說，民眾黨不反對前瞻二期建設，並認為這些基礎建設是必要的，只是希望內容公開透明，讓全國民眾知道預算跑去哪、各縣市執行率如何，呼籲國發會盡速提出預算監督機制。

吳益政 民眾黨 柯文哲

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