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黨主席比參選人搶眼 柯文哲陪吳益政拜票受歡迎

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影

民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政掃街，柯文哲說，補選熱度一向偏冷，投票率應該不高，但選舉是改變政治文化的社會運動，吳益政是3名參選人中，最熟稔地方、最有能力提地方政策的人。今天在鳳山肉豆公市場拜票過程中，幾位買菜民眾以為這場選戰男主角是柯文哲，有人對柯文哲說「祝你高票當選」，比參選人更搶眼，柯文哲連忙說「不會啦，沒這問題」。'

柯文哲說，台灣政治進入變化很快的時代，韓流等現象給政治人物一個很大警惕，要步步為營。談到近期頻繁到高雄、屏東輔選的觀察， 南部人較熱情，台北人較拘謹，天氣也很不同，南台灣天氣熱，北部夏季較悶。談及近期被討論的高溫假，柯文哲說，這確實是個問題，極端氣候下產生許多新問題，6月台北就有3次超過38度高溫。

對手民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁拜票行腳踏進高雄原縣區，吳益政拜票重心仍以高雄市區為主，被問到如何克服組織等困境，吳益政說，他對原縣區的關懷早就持續在做，在當議員時期就以市長格局在關心城市。

吳益政競選總部總幹事蔡壁如今天談到，吳益政目前選情是「坐二望一」，空軍、陸軍會並行，陸戰拜票規畫上午走市場、下午商圈、晚上到夜市。蔡壁如也說，2018年台北市選情也是三腳督局勢，不怕藍綠夾殺，有信心最後關頭衝出重圍。

陳其邁競選總部總幹事趙天麟說，明顯落後的兩方要設法提振基層士氣，不讓支持度崩盤，李眉蓁喊「一天成長1%」，蔡壁如拋「坐二望一」，都算是自我鼓勵。對主席比參選人搶眼狀況，趙天麟說，這場補選若吳益政形同「柯文哲代理人」，無法凸顯參選人特質，變成「容器主導咖啡口味 」，且黨操盤手強過地方操盤手，以台北觀點來操盤恐會適得其反，也折損吳益政長年奠定的品牌形象。

民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
吳益政競選總部總幹事蔡壁如今天談到，吳益政目前選情是「坐二望一」。記者王慧瑛／攝影
吳益政競選總部總幹事蔡壁如今天談到，吳益政目前選情是「坐二望一」。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政到鳳山區肉豆公市場掃街，衝刺選情。記者王慧瑛／攝影

柯文哲 吳益政 拜票

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