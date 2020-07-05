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黨主席比參選人搶眼 柯文哲陪吳益政拜票受歡迎
民眾黨主席柯文哲今天陪高雄市長補選參選人吳益政掃街，柯文哲說，補選熱度一向偏冷，投票率應該不高，但選舉是改變政治文化的社會運動，吳益政是3名參選人中，最熟稔地方、最有能力提地方政策的人。今天在鳳山肉豆公市場拜票過程中，幾位買菜民眾以為這場選戰男主角是柯文哲，有人對柯文哲說「祝你高票當選」，比參選人更搶眼，柯文哲連忙說「不會啦，沒這問題」。'
柯文哲說，台灣政治進入變化很快的時代，韓流等現象給政治人物一個很大警惕，要步步為營。談到近期頻繁到高雄、屏東輔選的觀察， 南部人較熱情，台北人較拘謹，天氣也很不同，南台灣天氣熱，北部夏季較悶。談及近期被討論的高溫假，柯文哲說，這確實是個問題，極端氣候下產生許多新問題，6月台北就有3次超過38度高溫。
對手民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁拜票行腳踏進高雄原縣區，吳益政拜票重心仍以高雄市區為主，被問到如何克服組織等困境，吳益政說，他對原縣區的關懷早就持續在做，在當議員時期就以市長格局在關心城市。
吳益政競選總部總幹事蔡壁如今天談到，吳益政目前選情是「坐二望一」，空軍、陸軍會並行，陸戰拜票規畫上午走市場、下午商圈、晚上到夜市。蔡壁如也說，2018年台北市選情也是三腳督局勢，不怕藍綠夾殺，有信心最後關頭衝出重圍。
陳其邁競選總部總幹事趙天麟說，明顯落後的兩方要設法提振基層士氣，不讓支持度崩盤，李眉蓁喊「一天成長1%」，蔡壁如拋「坐二望一」，都算是自我鼓勵。對主席比參選人搶眼狀況，趙天麟說，這場補選若吳益政形同「柯文哲代理人」，無法凸顯參選人特質，變成「容器主導咖啡口味 」，且黨操盤手強過地方操盤手，以台北觀點來操盤恐會適得其反，也折損吳益政長年奠定的品牌形象。
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