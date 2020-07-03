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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

高市長補選電視政見會 3選將陣營將再協商

中央社 / 高雄3日電

高雄市長補選電視政見會，民進黨參選人陳其邁陣營要求採辯論形式進行，民眾黨參選人吳益政表示歡迎，國民黨參選人李眉蓁陣營則回應會參加5日召開的協商。

高雄市選委會今天邀集高市長補選參選人協商政見發表會相關事宜，擔任陳其邁競選總幹事的民進黨立委趙天麟代表與會，表達陳其邁要求採辯論會方式進行，希望3名參選人的代表都同意，才能讓市民在選前的政見會裡了解參選人對高雄的願景。

趙天麟指出，5日下午4時會再開一次協商會，希望各陣營都參加，而即使最後李眉蓁不來，只剩下陳其邁跟吳益政，陳其邁還是會參加辯論。

吳益政團隊也派人參加市選會協商，但李眉蓁團隊缺席。吳益政晚間透過新聞媒體群組表示，歡迎陳其邁來政策辯論，雙方可以開始協商辯論時間和地點，且辯論主題應包括財政議題。

李眉蓁陣營晚間則回應會參加5日召開的協商會。

陳其邁 吳益政 李眉蓁

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