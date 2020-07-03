高雄市長補選 3黨團隊就位

高雄市長補選，三黨強打組織戰。陳其邁獲得民進黨中央和地方全力支持，黨機器組織縝密，已整合各派系相挺。國民黨李眉蓁昨獲多位黨內「大咖」支持 ，但在地方，藍營議員對李的助力仍不明顯，被質疑尚有整合疑慮。吳益政有民眾黨輔選，但兼任競選總幹事的立委蔡壁如一番「年輕人愛跟風」的談話，引來網民出征，對吳的選情衝擊出現變數。

綠整合派系挺陳 藍大咖支持李 蔡壁如談話吳苦笑

陳其邁連日來到各區拜票，常有多位民進黨立委、議員相陪，昨走訪鹽埕區，議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、林智鴻、立委管碧玲、趙天麟都陪同，掃街陣仗浩大。菊系重要智囊幕僚，幾乎每晚與陳開選戰會議到深夜10點，商討各項政策，協助運籌帷幄。

國民黨主席江啟臣（左）與國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁合拍定裝照，全力為李眉蓁助選。 圖／李眉蓁競選團隊提供

李眉蓁昨到台北拍宣傳照，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、連勝文、立委蔣萬安等合照力挺，李說，也有順道請益黨內大老對選舉策略方向、媒體運作的想法。將擇期拜訪前市長韓國瑜，請教韓對補選的建議。

但李眉蓁在高雄基層拜票時，少有議員相陪。當民進黨各派系議員輪番以香港議題、市政建設批判李眉蓁時，也未見國民黨議員站出來為她辯護，與昔日議會國民黨團全力護韓的境況迥異。李回應說，補選時程緊湊，同黨議員是和她分頭到各區拉票。

民眾黨立委蔡壁如一席「年輕人愛跟風」談話遭出征，代表民眾黨參加高市長補選的吳益政緩頰，「我們也愛跟風」。 記者王昭月／攝影

另外，出任吳益政競選總幹事的蔡壁如日前上廣播節目，提到很多年輕人沒在管內容和本質就是跟風，被網友砲轟。吳益政昨被問到是否擔心蔡的言談衝擊到選情？他只能苦笑說：「我們也愛跟風呀，不只有年輕人」。