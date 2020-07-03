快訊

宜蘭議員深夜出海「保釣」 遭海巡攔阻勸離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市長補選 3黨團隊就位

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉周志豪／連線報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左四）到各區拜票，常可見民進黨民代陪同，左一到左三：市議員郭建盟、李喬如、立委趙天麟；右一到右三：市議員林智鴻、簡煥宗、立委管碧玲。 記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左四）到各區拜票，常可見民進黨民代陪同，左一到左三：市議員郭建盟、李喬如、立委趙天麟；右一到右三：市議員林智鴻、簡煥宗、立委管碧玲。 記者楊濡嘉／攝影

高雄市長補選，三黨強打組織戰。陳其邁獲得民進黨中央和地方全力支持，黨機器組織縝密，已整合各派系相挺。國民黨李眉蓁昨獲多位黨內「大咖」支持 ，但在地方，藍營議員對李的助力仍不明顯，被質疑尚有整合疑慮。吳益政有民眾黨輔選，但兼任競選總幹事的立委蔡壁如一番「年輕人愛跟風」的談話，引來網民出征，對吳的選情衝擊出現變數。

綠整合派系挺陳 藍大咖支持李 蔡壁如談話吳苦笑

陳其邁連日來到各區拜票，常有多位民進黨立委、議員相陪，昨走訪鹽埕區，議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、林智鴻、立委管碧玲趙天麟都陪同，掃街陣仗浩大。菊系重要智囊幕僚，幾乎每晚與陳開選戰會議到深夜10點，商討各項政策，協助運籌帷幄。

國民黨主席江啟臣（左）與國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁合拍定裝照，全力為李眉蓁助選。 圖／李眉蓁競選團隊提供
國民黨主席江啟臣（左）與國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁合拍定裝照，全力為李眉蓁助選。 圖／李眉蓁競選團隊提供

李眉蓁昨到台北拍宣傳照，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、連勝文、立委蔣萬安等合照力挺，李說，也有順道請益黨內大老對選舉策略方向、媒體運作的想法。將擇期拜訪前市長韓國瑜，請教韓對補選的建議。

但李眉蓁在高雄基層拜票時，少有議員相陪。當民進黨各派系議員輪番以香港議題、市政建設批判李眉蓁時，也未見國民黨議員站出來為她辯護，與昔日議會國民黨團全力護韓的境況迥異。李回應說，補選時程緊湊，同黨議員是和她分頭到各區拉票。

民眾黨立委蔡壁如一席「年輕人愛跟風」談話遭出征，代表民眾黨參加高市長補選的吳益政緩頰，「我們也愛跟風」。 記者王昭月／攝影
民眾黨立委蔡壁如一席「年輕人愛跟風」談話遭出征，代表民眾黨參加高市長補選的吳益政緩頰，「我們也愛跟風」。 記者王昭月／攝影

另外，出任吳益政競選總幹事的蔡壁如日前上廣播節目，提到很多年輕人沒在管內容和本質就是跟風，被網友砲轟。吳益政昨被問到是否擔心蔡的言談衝擊到選情？他只能苦笑說：「我們也愛跟風呀，不只有年輕人」。

李眉蓁 陳其邁 吳益政 韓國瑜 趙天麟 朱立倫 管碧玲

延伸閱讀

李眉蓁缺席政見會協商 民進黨副秘書長林鶴明狠酸

高市長補選 李眉蓁競辦：展現爆發力

吳益政批：高雄1萬艘遊艇 船位卻不到百個

綠營喊高雄拿70萬票 李眉蓁陣營：民主不是主觀可預估

相關新聞

高雄市長補選 3黨團隊就位

高雄市長補選，三黨強打組織戰。陳其邁獲得民進黨中央和地方全力支持，黨機器組織縝密，已整合各派系相挺。國民黨李眉蓁昨獲多位...

海洋政策 3參選人都重視遊艇產業

藍綠白3位高雄市長補選參選人昨提出海洋產業政策，李眉蓁、陳其邁和吳益政都重視船艇產業，李、陳主張以港埠旅運中心為中心，規...

李眉蓁缺席政見會協商 民進黨副秘書長林鶴明狠酸

高雄市選委會今天邀高雄市長補選參選人協商政見發表會相關事宜，國民黨參選人李眉蓁缺席，民進黨副秘書長林鶴明狠酸國民黨「簡直...

吳益政批：高雄1萬艘遊艇 船位卻不到百個

高雄市長補選參選人吳益政今天走訪鼓山哨船頭並搭小型遊艇，他表示，高雄有山有海有港，可惜沒能好好發揮，並批評，高雄一年約有...

綠營喊高雄拿70萬票 李眉蓁陣營：民主不是主觀可預估

高雄市長補選短兵相接，民進黨陣營喊出要開出70萬票以上，國民黨市長候選人李眉蓁競辦發言人鄭照新上午揶揄，民主政治不是主觀...

不意外民調落後陳其邁 李眉蓁：相信未來能迎頭趕上

高雄市長補選加溫，綠營力圖將國民黨市長參選人李眉蓁打為是前市長韓國瑜代表。李上午受訪表示，沒有什麼是誰的代表問題，這次國...

蔡璧如批年輕人愛跟風遭轟 吳益政：我們也愛跟風呀

民眾黨立委蔡壁如2日接受廣播訪問題感嘆，民進黨有太強大的行政資源，年輕人沒管內容和本質就是在跟風，結果這一席話引發網友砲...

影／李眉蓁無公開行程？ 原來北上與黨內大咖合拍宣傳照

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天未公開選舉行程，原來國民黨內重要人士和她拍宣傳照、影片，為她加油打氣，也籲請高雄市民支...

談對手 吳益政自認比陳其邁對地方政策更熟悉

高雄市長補選參選人吳益政今早前往中正市場拜票，談及對手陳其邁，他認為陳在中央的經驗是比他豐富，但論地方的一些細膩政策就不...

年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

誰比較了解地方？民進黨高雄市長補選參選人陳其邁被民眾黨高市長補選參選人吳益政「點名」這幾年都在中央，對於地方事務不如吳來...

高市長補選 藍綠白搶打經濟牌

高雄市長補選藍綠白參選人端經濟政見，民眾黨吳益政主打「陽光經濟」，要讓科學園區與有機農業共存。國民黨李眉蓁主張「減債加薪...

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

韓國瑜成為首位遭罷免市長，也讓支持者們痛心不已，因此傳出可能會有「報復性罷免」要將在罷韓中扮演重要角色的政治人物罷免下台，高雄市議員黃捷便是其中之一。台北市議員昨日在政論節目《新聞面對面》便評論表示，黃捷在選區的支持度與韓國瑜的支持度相當接近，十分有可能真的被罷免。

熱門新聞

漢光操演驚傳重大意外！小艇翻覆 3人溺水2人意識不清

爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

海陸為漢光演習操練出意外 膠舟翻覆一失蹤兩送院搶救

陸媒東南衛視兩記者遭勒令離境 蘇貞昌：剛好而已

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

海軍聯興操演小艇翻覆3送醫 2人進加護病房搶救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。