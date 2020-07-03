高市長補選 李眉蓁競辦：展現爆發力

高雄市長補選，國民黨參選人李眉蓁北上拍定裝照，競選辦公室發言人呂謦煒今天說，對於民調，李眉蓁剛起步即展現十足爆發力，盼能1天增加1%的支持度，獲得更多選民支持。

呂謦煒表示，民進黨參選人陳其邁早於2018年1月19日就登記民進黨高雄市長黨內初選，之前還曾於2005年擔任高雄市代理市長；而李眉蓁是今年6月23日才獲得國民黨徵召，差了2年多甚至10幾年，目前民調支持度看起來若有差距，也不讓人意外。

他指出，李眉蓁年輕、肯拚、有爆發力，再加上陳其邁已被高雄市民退貨2次（2005年高雄市代理市長任內因高捷弊案民怨沸騰請辭下台，2018年以15萬票差距敗選），有信心李眉蓁最終會取得多數選民的認同與支持。

對於上述說法，陳其邁競辦發言人、高市議員邱俊憲表示，尊重李眉蓁陣營自我打氣的說法，但李眉蓁本人可能最應該做的就是明確回覆，會不會參加公辦政見辯論會。