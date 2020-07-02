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吳益政公布陽光經濟競選主軸 提升焚化爐為綠電廠

中央社 / 高雄2日電
民眾黨籍高雄市長補選參選人吳益政。記者蔡孟妤／攝影
民眾黨籍高雄市長補選參選人吳益政。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長補選，民眾黨參選人吳益政今天發表競選主軸「陽光經濟，高雄前進」，若當選將規劃提升高雄4座焚化爐為綠色發電廠，並發展陽光經濟與推廣有機無毒的農業產區。

吳益政召開宣布競選主軸記者會，他說，由於溫室氣體關係，造成極端氣候，產業和農業發展都將跟過去不一樣。要用符合國際潮流的低碳、綠能所引導的「陽光好經濟」，取代藍綠壟斷高雄數十年都無法解決的「黑金壞經濟」。

由於吳益政為現任親民黨籍高市議員，因此他也說將與民眾黨一起努力，從地方到中央，鬆綁屋頂型太陽能的法規限制，善用已開發土地的每一個空間，擴大新能源市場，不但創造龐大商機，也創造大量工作機會，同時降低城市溫度及改進市容。

吳益政說，若當選也會嚴格控管未開發區和農地的光電發展，避免破壞生態和侵蝕糧食生產。陽光經濟不是狹隘限定太陽能，而是永續發展的循環經濟，是當前全球後疫情時代變局下，產業升級的處方籤。

另外，他也提出科學園區與有機農業共存；新設工業區100%使用綠電，老舊工業區加強環境監測並輔導轉型；開發伏流水，提升飲用水質；因應氣候變遷，強化減碳與調適的韌性等。

吳益政指出，如果能當選市長，最重要的事情就是要把高雄4座焚化爐變成綠色發電廠，垃圾分類也要做好，希望讓高雄成為台灣經濟環保創新的城市，一起弭平對立，讓高雄團結前進。

吳益政 焚化爐

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