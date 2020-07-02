高雄補選最新民調陳其邁領先40% 名嘴點出李眉蓁兩大危機

高雄市市長補選即將展開，國民黨派出李眉蓁作為候選人，打算搶攻高雄市年輕選票，不過近期高雄補選最新民調出爐，指出有54.6％民眾會支持陳其邁，而李眉蓁僅有14.4％的支持率，代表民眾黨的吳益政則只有4.0%，對此資深媒體人邱明玉表示這是很嚴重的警訊，而她也點出李眉蓁選情的兩大危機。

風傳媒委託「台灣指標民調」對高雄市長補選投票做出民調，並於1日公布調查結果，民調結果顯示有54.6％高雄市民會支持陳其邁，而有14.4％支持李眉蓁，最後則有4.0％支持吳益政，另外有13.3％的市民表示會廢票或是不投票，另外13%則未明確回答，其中經交叉分析後顯示，曾投出罷韓同意票的民眾有87.6％會支持陳其邁。

對此，邱明玉在政論節目「台灣最前線」表示李眉蓁和陳其邁差了40％是很嚴重的警訊，尤其對國民黨主席江啟臣而言，這是他的第一戰，補選時間非常短，沒有時間慢慢衝高知名度，因此李眉蓁除了要衝高自己的知名度外，也要延續韓國瑜的政策，邱明玉說到「韓國瑜的政策妳說香港村，妳又不清楚它的內涵，妳好像又只有說好我會延續韓國瑜的政策，然後呢，剛剛大家也提出這麼多的批評了」。

另外，邱明玉認為李眉蓁知名度與陳其邁相差大，要在短時間內衝高知名度，除了要接收韓粉外，也要開拓其他的支持者，像是年輕人、中間選民、討厭民進黨的選票，要走出自己的路，她說「可是妳不要忘記，也就是說韓粉這些人，他不會投給陳其邁，他本來可能就是妳的票源，所以我會認為說她不用再去著墨，一定要跟韓國瑜站在一起」。

邱明玉最後也點出一項危機，她指出李眉蓁的團隊有部分競選團隊成員未被通知加入輔選行列，她說「我前幾天私底下問這些議員，你們被列入李眉蓁的競選團隊成員，然後他們說我不知道，他們根本就完全沒有被通知」，而邱明玉也指出「你看最近李眉蓁在跑行程，她旁邊有哪一些議員在陪她跑，基本上你沒有看到」，對此她也呼籲國民黨不要製造假團結的形象。