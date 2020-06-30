陳致中批前首長續任高銀董事 楊明州允檢視

高雄市民罷韓成功，但多名前朝首長續任高雄銀行董事要職，民進黨高雄市議員陳致中促市府整頓清查，代理市長楊明州允諾檢視。

陳致中在今天的市政總質詢肯定楊明州於6月24日讓高雄銀行董事會「技術性流會」的作法。他說，前市長韓國瑜被罷免離開市府，代表市府官股包括前財政局長李樑堅、前經發局長伏和中、前法制局長吳秋麗等3人都還是高銀董事。

他認為3人既已從局長位置下台就應該離開高銀，沒有請辭實在難看；另外，高雄捷運公司也有韓國瑜派任的董事葉天營及監察人夏昭麗，一名是國民黨黨工，一人是韓國瑜支持者，都不具專業能力，促當事人要請辭或清查撤換。

陳致中說，如果市府不拿出魄力處理舊人事，恐無法向市民交代，也不尊重新市長。他點名高雄輪船公司董事長黃文財未具輪船公司經營專業，完全是韓國瑜的政治酬庸。

楊明州表示，沒有收到相關人員辭呈。陳致中促市府全面清查檢視，才能落實責任政治，該整頓就整頓、該撤換就要撤換。

另外，陳致中也要求市府要清查「爛尾樓」，不管是愛情摩天輪、農漁業MOU、百億元青創基金及南部大機場等政策，如果是好的就保留，不能做該廢標就廢標、該放棄就放棄，就是要全面清查。楊明州也允諾會去檢視。

高雄銀行指出，依照公司法規定，李樑堅等首長是市府法人代表，在市府未改派其他董事之前，3首長具董事身分；至今天為止，3首長並未提出辭呈。高銀原擬於6月24日股東會進行董事改選，但後來流會，預計這屆股東任期要到11月才會產生新董事。