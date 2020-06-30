快訊

港版國安法一通過 香港眾志宣布即日起解散

口罩徵用延長 指揮中心確定徵用時間至12月底

陳致中批前首長續任高銀董事 楊明州允檢視

中央社 / 高雄30日電
民進黨高雄市議員陳致中。圖／本報系資料照
民進黨高雄市議員陳致中。圖／本報系資料照

高雄市民罷韓成功，但多名前朝首長續任高雄銀行董事要職，民進黨高雄市議員陳致中促市府整頓清查，代理市長楊明州允諾檢視。

陳致中在今天的市政總質詢肯定楊明州於6月24日讓高雄銀行董事會「技術性流會」的作法。他說，前市長韓國瑜被罷免離開市府，代表市府官股包括前財政局長李樑堅、前經發局長伏和中、前法制局長吳秋麗等3人都還是高銀董事。

他認為3人既已從局長位置下台就應該離開高銀，沒有請辭實在難看；另外，高雄捷運公司也有韓國瑜派任的董事葉天營及監察人夏昭麗，一名是國民黨黨工，一人是韓國瑜支持者，都不具專業能力，促當事人要請辭或清查撤換。

陳致中說，如果市府不拿出魄力處理舊人事，恐無法向市民交代，也不尊重新市長。他點名高雄輪船公司董事長黃文財未具輪船公司經營專業，完全是韓國瑜的政治酬庸。

楊明州表示，沒有收到相關人員辭呈。陳致中促市府全面清查檢視，才能落實責任政治，該整頓就整頓、該撤換就要撤換。

另外，陳致中也要求市府要清查「爛尾樓」，不管是愛情摩天輪、農漁業MOU、百億元青創基金及南部大機場等政策，如果是好的就保留，不能做該廢標就廢標、該放棄就放棄，就是要全面清查。楊明州也允諾會去檢視。

高雄銀行指出，依照公司法規定，李樑堅等首長是市府法人代表，在市府未改派其他董事之前，3首長具董事身分；至今天為止，3首長並未提出辭呈。高銀原擬於6月24日股東會進行董事改選，但後來流會，預計這屆股東任期要到11月才會產生新董事。

韓國瑜 陳致中 楊明州

延伸閱讀

日籍女留學生確診案／高雄87名接觸者 18解除居家隔離

高銀股東會技術性流會 陳其邁：尊重楊明州依權責處理

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

「罷中連署」一階達標 陳致中：尊重市民

相關新聞

影／反擊綠營 鄭照新：邁團隊是菊、扁借屍還魂嗎？

高雄市政府前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超加入國民黨市長參選人李眉蓁團隊，分別擔任發言人及青年團團長。陳其邁陣營發言人...

影／鄭照新、林鼎超參與輔選 陳其邁陣營：韓團隊借屍還魂

高雄市政府前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超加入國民黨市長參選人李眉蓁團隊，分別擔任發言人及青年團團長。陳其邁陣營發言人...

高雄市議會補選議長 可能定在7月13日

高雄市已故議長許崑源本月27日已出殯，高雄市議會國民黨團預計明天下午提臨時動議案變更議程，討論補選議長的日期，目前國民黨...

競選團隊名單昨公布 李眉蓁：展現藍軍大團結

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁昨公布競選團隊，她今早受訪表示，這份名單是為了展現藍軍大團結，這段期間以來，大家心情都非常...

陳菊監院人事案／陳聲援 李稱校長兼撞鐘 吳指有更適合角色

藍營不滿高雄前市長陳菊出任監察院長攻占立院議場，也成為高雄市長補選話題。民進黨陳其邁聲援說，陳菊為爭取人權坐黑牢，對民主...

高市財政怎解？ 三位參選人過招

高雄市長補選參選人對財政議題過招，代表民眾黨的吳益政指高雄核心問題在財政，解方是修正財政收支劃分法。國民黨李眉蓁也贊成修...

李眉蓁公布競選團隊名單 陳其邁：尊重、恭喜她

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁傍晚公布競選團隊幹部名單，民進黨參選人陳其邁說，大家都跟時間賽跑，恭喜李眉蓁團隊組成，但政...

競總團隊到位！謝龍介出任李眉蓁陣營發言人

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊名單今晚出爐，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，競選榮譽主委為立...

李眉蓁發言團添新血 前韓市府要角鄭照新、林鼎超進駐

高雄市長補選開打，國民黨高雄市長參選人李眉蓁稍晚將公布最新發言人團名單，除已經公布的國民黨政策會專員呂謦煒外，將再追加公...

頻失言被批市長實習生 李眉蓁：會展現專業

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁近來頻頻說錯話，被民進黨市議員高閔琳批評是「草包2.0」、「市長實習生」一事，李眉蓁回應說...

回擊綠營譏諷 李眉蓁：綠營把不喜歡的人統稱草包

國民黨高雄市長參選人李眉蓁接連失言引發綠營發言人猛攻，嘲諷李是韓國瑜2.0、草包與市長實習生。李眉蓁表示，民進黨會把不喜...

傳不在競選團隊名單侯友宜自嘲「細漢」 李眉蓁：我才是細漢

國民黨高雄市長參選人李眉蓁競選團隊的人事案引發外界關注，李眉蓁今天下午在高雄市議會受訪，對外傳名單一概不證實，並說今晚6...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

競總團隊到位！謝龍介出任李眉蓁陣營發言人

影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。