頻失言被批市長實習生 李眉蓁：會展現專業

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁近來頻頻說錯話，被民進黨市議員高閔琳批評是「草包2.0」、「市長實習生」一事，李眉蓁回應說：「會展現我的專業給大家看」。

李眉蓁下午在市議會接受媒體聯訪，被問到民進黨市議員高閔琳等人批評她，不做功課，高雄市不要一個「草包2.0」、「韓國瑜2.0」、更不需要一個「市長實習生」，她於聯訪時做了上述回應。

李眉蓁日前喊出要爭取2030亞運在高雄舉辦，但後來被發現2030亞運申請期限早在今年4月就截止。她又說，高雄世運主場館在2009年辦完世運後「再也沒有體育賽事了」，也遭到打臉說市府有多次舉辦大型賽事，其中不乏國際性體育賽事。

面對高閔琳等人的批評，李眉蓁說，只要是民進黨不喜歡的人就是草包；李眉蓁說「我會展現我的專業給大家看」。另外有關「市長實習生」的說法，李眉蓁說，她已經有三屆議員資歷，對議會及市府的運作很了解，她反問如果要這麼說「那今年當議員的人也是實習生嗎？」

傳出李眉蓁的競選團隊有包括已故議長許崑源的遺孀林絲娛出任競選主委、前立法院長王金平擔任榮譽主任委員、總幹事是前立委江玲君等人。

李眉蓁說，團隊名單還在做最後確認，預計今天晚上6時會公布，請大家拭目以待，一定會展現國民黨的大團結，而且名單也要年輕化。

有關新北市長侯友宜自嘲「細漢仔」未被列名李眉蓁團隊一事，她說，一直很敬重侯友宜，是她自己才是細漢的。

對於李眉蓁在臉書貼文指前總統府秘書長陳菊「三分治理城市、七分培養派系」的說法，有綠營人士反指市府占49%股權的高雄市果菜公司請李眉蓁父親擔任總經理是否也算是陳菊養的派系？

李眉蓁說，高雄市農會持股51%，她的父親擔任果菜公司總經理算是農會的代表。